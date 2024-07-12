Однак не забувають і про дистанційну освіту, яка набула популярності. Загалом МОН – за безпеку, збереження зв'язку з дітьми на окупованих територіях та за кордоном і відновлення доступу до якісної очної освіти.

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МОН сприятиме впровадженню якісної дистанційної освіти

У центрі всіх змін, за словами посадовців, – діти та їхнє майбутнє.

Тому ще одна наша ціль – упровадження якісної дистанційної освіти, яка відповідає потребам кожної категорії учнів: діти на ТОТ, діти за кордоном та діти, які не мають доступу до очної освіти. Наше завдання – для всіх цих категорій дітей запропонувати освіту, яка відповідає їхнім потребам та умовам, у яких вони перебувають,

– пояснюють у відомстві.

Тому всі освітні політики спрямують саме на це. Так Міносвіти України прокоментувало ймовірні зміни у сфері освіти у разі ухвалення проєкту наказу № 850 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

Для дітей, які навчаються дистанційно і не мають доступу до очної освіти, ми будуємо укриття та забезпечуємо їх автобусами для підвезення до шкіл з укриттям,

– зазначили у МОН.

І додали, що для дітей зі статусом ВПО і школярів за кордоном якість освіти, соціалізація на новому місці та можливість здобувати українську освіту без додаткового навантаження в іноземних школах – пріоритет.

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Як вчитимуться учні на ТОТ

У Міносвіти при цьому зазначають, що роблять усе можливе, аби для дітей на ТОТ створити безпечні умови та зберегти зв'язки з українською системою освіти.

Ми запропонуємо індивідуальний підхід із педагогічним патронажем, коли вчителі, знаючи ситуацію конкретної дитини, формують під неї графік навчання, застосовуючи дистанційні технології. Оскільки діти на ТОТ не можуть повноцінно відвідувати дистанційні уроки за однаковим розкладом з дітьми, які перебувають на контрольованій території. Проте зв'язок учня з учителем є вкрай важливим,

– пояснюють у відомстві.

І додають, що запровадження дистанційного формату навчання під час пандемії та його продовження після початку повномасштабної війни були вимушеними та вкрай важливими кроками, які допомогли нам зберегти систему освіти. Але дистанційна освіта не може бути довгостроковою стратегією для держави.