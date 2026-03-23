Школу не посещаешь – будут штрафы: в МОН анонсировали усиление контроля

В Украине планируют жестче реагировать на пропуски школьниками занятий без уважительных причин. В МОН говорят: к контролю активнее будут привлекать полицию и службы по делам детей.

Посещение школы учениками возьмут под контроль

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы усилят контроль за посещением школьниками занятий, сообщает "Interfax-Украина". Речь идет о случаях, когда дети пропускают уроки без уважительных причин.

По его словам, такие ситуации расценивают как нарушение права ребенка на образование. В подобных случаях педагоги взаимодействуют с Ювенальной полицией, чтобы выяснить причины отсутствия ученика.

В Министерстве отмечают: теперь к проблеме будут относиться более принципиально. В частности, планируют усилить координацию между Министерство образования и науки Украины и Министерство внутренних дел Украины.

Заместитель министра Надежда Кузьмичева объяснила, что в случае длительного отсутствия ребенка в школе соответствующие службы будут получать сигнал. Далее к поиску ученика могут участвовать Национальная полиция Украины и службы по делам детей, после чего будут определять дальнейшие действия в зависимости от ситуации.

Какие санкции будут для тех, кто не посещает уроки?

В то же время в МОН подчеркивают: это не нововведение, а возвращение к механизмам, которые менее активно применяли во время пандемии и после начала полномасштабного вторжения. Отдельно тему поднимала и образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она выступает за сокращение разрешенного срока отсутствия ученика без справки – с 10 до 5 дней, а также за усиление ответственности родителей.

Сейчас, если ребенок не посещает школу 10 рабочих дней подряд без уважительной причины, его могут обозначить как такого, не охваченного обучением. Причины отсутствия нужно подтвердить медицинской справкой или письменным объяснением родителей.

Обратите внимание! В то же время закон предусматривает ответственность для родителей. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за ненадлежащее обеспечение условий обучения ребенка предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, а за повторное нарушение в течение года – от 1700 до 5100 гривен.

