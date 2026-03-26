Штрафы за пропуск учениками уроков: должны ли родители сообщать причину отсутствия ребенка

Родители не обязаны подробно объяснять причины отсутствия ребенка в школе. В МОН отметили: достаточно короткого сообщения в произвольной форме или медицинской справки.

Должны ли родители отчитываться о пропусках детей?

В Министерство образования и науки Украины объяснили, что родители могут не раскрывать конкретные причины, если ребенок пропускает занятия по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, сообщает "УП. Жизнь". Также они не обязаны обязательно предоставлять медицинские справки.

Ранее в соцсетях появились жалобы родителей на новые требования в отдельных школах. По их словам, администрации якобы запрещали писать общие формулировки вроде "по семейным обстоятельствам" или "из-за плохого самочувствия" и требовали подробных объяснений.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Обратите внимание! Впрочем, в МОН подчеркнули: такие требования не соответствуют действующим правилам. Порядок уведомления об отсутствии учеников определен правительственным постановлением, которое действительно недавно обновили, но эти изменения не касаются формы уведомления.

Согласно нормам, один из родителей или законный представитель должен проинформировать школу об отсутствии ребенка. Это можно сделать или с помощью медицинской справки, или письменного объяснения в произвольной форме – без детализации причин.

Важно! В министерстве также отметили, что штрафов за пропуски уроков для родителей не предусмотрено. В то же время если ученик отсутствует без уважительных причин или без объяснений в течение десяти рабочих дней подряд, его могут обозначить как такого, не охваченного обучением.

