Чи мають батьки звітувати про пропуски дітей?

У Міністерство освіти і науки України пояснили, що батьки можуть не розкривати конкретні причини, якщо дитина пропускає заняття через сімейні обставини чи стан здоров'я, повідомляє "УП. Життя". Також вони не зобов'язані обов'язково надавати медичні довідки.

Раніше у соцмережах з'явилися скарги батьків на нові вимоги в окремих школах. За їхніми словами, адміністрації нібито забороняли писати загальні формулювання на кшталт "за сімейними обставинами" або "через погане самопочуття" та вимагали детальних пояснень.

Зверніть увагу! Втім у МОН підкреслили: такі вимоги не відповідають чинним правилам. Порядок повідомлення про відсутність учнів визначений урядовою постановою, яку дійсно нещодавно оновили, але ці зміни не стосуються форми повідомлення.

Згідно з нормами, один із батьків або законний представник має поінформувати школу про відсутність дитини. Це можна зробити або за допомогою медичної довідки, або письмового пояснення у довільній формі – без деталізації причин.

Важливо! У міністерстві також наголосили, що штрафів за пропуски уроків для батьків не передбачено. Водночас якщо учень відсутній без поважних причин або без пояснень протягом десяти робочих днів поспіль, його можуть позначити як такого, що не охоплений навчанням.

