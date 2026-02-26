Уместно ли отвечать "прошу", когда тебя за что-то благодарят: объяснение филолога

В каких случаях можно говорить слово "прОшу", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Ларисы Чемерис.

В нашем языке есть интересное слово "прошу" и его значение меняется от ударения. И в одном из вариантов – это "волшебное слово".

В украинском языке есть устоявшиеся этикетные формы приветствия, прощания и благодарности, а также ответы на них. И довольно часто в ответ на "дякую", можно услышать – "прошу". Для некоторых такой ответ кажется непонятным и неуместным. Поэтому эта тема требует объяснения.

Как толкуют словари, "прошу" имеет два значения.

"прошУ", образовано от глагола "просить" – означает выражаю просьбу, побуждает к действию.

"прОшу" – как ответ на благодарность за незначительную услугу, вместо "будь ласка".

Эти слова разные по лексическому значению. Например, "прошУ" говорим в случаях – прошу подумать, прошу не медлить.

А "прОшу" – это сокращенная форма от "прошу, пожалуйста" или "прошу, не за что". Она закрепилась как устоявшаяся формула вежливости, особенно в разговорной речи. Во многих регионах Украины, особенно на западе страны, именно "прошу" является самым распространенным ответом на благодарность.

"А вот прОшу – это этикетная форма. Означает то же самое что, пожалуйста",

– отметила языковед.