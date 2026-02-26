В каких случаях можно говорить слово "прОшу", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Ларисы Чемерис.
Можно ли на "Спасибо!" ответить – "ПрОшу"?
В нашем языке есть интересное слово "прошу" и его значение меняется от ударения. И в одном из вариантов – это "волшебное слово".
В украинском языке есть устоявшиеся этикетные формы приветствия, прощания и благодарности, а также ответы на них. И довольно часто в ответ на "дякую", можно услышать – "прошу". Для некоторых такой ответ кажется непонятным и неуместным. Поэтому эта тема требует объяснения.
Как толкуют словари, "прошу" имеет два значения.
- "прошУ", образовано от глагола "просить" – означает выражаю просьбу, побуждает к действию.
- "прОшу" – как ответ на благодарность за незначительную услугу, вместо "будь ласка".
А "прОшу" – это сокращенная форма от "прошу, пожалуйста" или "прошу, не за что". Она закрепилась как устоявшаяся формула вежливости, особенно в разговорной речи. Во многих регионах Украины, особенно на западе страны, именно "прошу" является самым распространенным ответом на благодарность.
"А вот прОшу – это этикетная форма. Означает то же самое что, пожалуйста",
– отметила языковед.
Поэтому, "дякую – прошу" вполне правильная и естественная формула, которая имеет культурные корни. Она звучит немного лаконичнее, чем "пожалуйста", но не менее вежливо.
Что значит прошУ, а что – прОшу: смотрите видео
Не забываем и о других вариантах ответа на "спасибо":
- Будь ласка – универсальная и нейтральная форма.
- Нема за що – подчеркивает, что помощь не была обременительной.
- На здоров'я – традиционный ответ, особенно когда благодарят за еду или угощение.
- Завжди радий / рада допомогти – более теплая, индивидуальная форма.
Интересно! Во Львове можно услышать выражение "прошу очень", как реакция удивления на какую-то новость, вместо "да неужели", "не может быть".
Изучайте возможности родного языка и говорите на украинском!