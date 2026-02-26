В каких случаях можно говорить слово "прОшу", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Ларисы Чемерис.

Можно ли на "Спасибо!" ответить – "ПрОшу"?

В нашем языке есть интересное слово "прошу" и его значение меняется от ударения. И в одном из вариантов – это "волшебное слово".

В украинском языке есть устоявшиеся этикетные формы приветствия, прощания и благодарности, а также ответы на них. И довольно часто в ответ на "дякую", можно услышать – "прошу". Для некоторых такой ответ кажется непонятным и неуместным. Поэтому эта тема требует объяснения.

Как толкуют словари, "прошу" имеет два значения.

  • "прошУ", образовано от глагола "просить" – означает выражаю просьбу, побуждает к действию.
  • "прОшу" – как ответ на благодарность за незначительную услугу, вместо "будь ласка".
Эти слова разные по лексическому значению. Например, "прошУ" говорим в случаях – прошу подумать, прошу не медлить.

А "прОшу" – это сокращенная форма от "прошу, пожалуйста" или "прошу, не за что". Она закрепилась как устоявшаяся формула вежливости, особенно в разговорной речи. Во многих регионах Украины, особенно на западе страны, именно "прошу" является самым распространенным ответом на благодарность.

"А вот прОшу – это этикетная форма. Означает то же самое что, пожалуйста",
– отметила языковед.

Поэтому, "дякую – прошу" вполне правильная и естественная формула, которая имеет культурные корни. Она звучит немного лаконичнее, чем "пожалуйста", но не менее вежливо.

Не забываем и о других вариантах ответа на "спасибо":

  • Будь ласка – универсальная и нейтральная форма.
  • Нема за що подчеркивает, что помощь не была обременительной.
  • На здоров'я – традиционный ответ, особенно когда благодарят за еду или угощение.
  • Завжди радий / рада допомогти – более теплая, индивидуальная форма.

Интересно! Во Львове можно услышать выражение "прошу очень", как реакция удивления на какую-то новость, вместо "да неужели", "не может быть".

