У яких випадках можна казати слово "прОшу", розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Лариси Чемерис.

В нашій мові є цікаве слово "прошу" і його значення змінюється від наголосу. І в одному з варіантів – це "чарівне слово".

В українській мові є усталені етикетні форми вітання, прощання та подяки, а також відповіді на них. І досить часто у відповідь на "дякую", можна почути – "прошу". Для декого така відповідь видається незрозумілою і недоречною. Тому ця тема потребує пояснення.

Як тлумачать словники, "прошу" має два значення.

"прошУ", утворене від дієслова "просити" – означає висловлюю прохання, спонукає до дії.

"прОшу" – як відповідь на подяку за незначну послугу, замість "будь ласка".

Ці слова різні за лексичним значенням. Наприклад, "прошУ" кажемо у випадках – прошу подумати, прошу не зволікати.

А "прОшу" – це скорочена форма від "прошу, будь ласка" або "прошу, нема за що". Вона закріпилася як усталена формула ввічливості, особливо в розмовній мові. У багатьох регіонах України, особливо на заході країни, саме "прошу" є найпоширенішою відповіддю на подяку.

"А от прОшу – це етикетна форма. Означає те ж саме що, будь ласка",

– зазначила мовознавиця.