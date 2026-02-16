Що означає слово "підманути" з відомої народної пісні, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Що таке "обава" та "кухта": 5 українських слів, які збагатять вашу мову

"Підманути" – що означає слово у пісні?

Однією з найвідоміших українських народних пісень є "Ти ж мене підманула". Її неодноразово переспівували й сольно, і колективами, і хорами.

"Ти казала: "В понеділок

Підем разом по барвінок".

Я прийшов, тебе нема,

Підманула-підвела.



Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене молодого

З ума-розуму звела..."

Пісня належить до любовно жартівливого жанру та оповідає про юнака та дівчину, які ніяк не зустрінуться. Дівчина кожен день тижня призначає йому побачення, а сама на них не приходить.

Цікаво! Найдавніша версія пісні записана у 1897 році в "Сборнике Харьковского историко-филологического общества" серед пісень Лубенського повіту Полтавської губернії, зібраних етнографом Василем Милорадовичем. Цей жанр називали – "триндички", тобто жартівливі молодіжні пісні. І відомо щонайменше 4 варіанти тексту, які різняться тим куди запрошувала дівчина парубка, наприклад, у п'ятницю: "по яглицю", "по ягницю", "по суниці".

А головним словом, яке повторюється як у куплеті, так і у приспіві є слово – "підманула". Це давнє українське слово має кілька значень, то ж – пояснюємо.

Словник української мови (в 11 томах, за редакцією І. Білодід) пояснює підманути як – "спонукати до чогось обманом, підвести, ошукати".

Проте, інше значення слова, як зазначає Wiktionary, походить з етимології: від поєднання префікса "під-" + дієслова "манити", у значення – "приваблювати, зваблювати", "спокушати".

Тобто ми маємо уже два значення – обманути та зваблювати. Крім того, "підманути", точніше – "підманювати" це і підкликати до себе порухом руки, голови, поглядом і таке інше.

Другим разом підманив дядько Захар Якилинку трохи ближче до себе й почав її розпитувати, чи знає вона молитви. (Грицько Григоренко)

І це ще не все. Ще одне тлумачення слова – внутрішнє чуття чи інтуїція – у сенсі, мої сподівання, очікування, побоювання, тривоги, міркування, аналіз, передчуття або ж сни мене не підманули.

– Любо, це ти? – здивовано, вірячи й не вірячи своїм очам, питається Яків Плачинда і розводить довгими руками. – А моє серце усе віщувало, що зараз побачу тебе. Бач, таки не підмануло... (Михайло Стельмах).

У народній пісні "Ти ж мене підманула" це слово має легкий, жартівливий відтінок, тобто не стільки "серйозний обман", скільки – "лукавий жарт", "звабливе хитрування". Герой почуттєво каже, що його обдурили, підвели словами, яких не дотримано. Сюжет пісні побудований саме на цьому конфлікті: закоханий очікував любов чи зустріч, а отримав обман.

Додатково розчарування парубка підкреслюється іншим словом – "підвела", яке відіграє роль синонімічного підсилення.: "підманула-підвела", тобто – казала, обіцяла, не прийшла.

Пригадайте пісню: дивіться відео

Це слово відображає багатство української семантики: воно може бути як негативним – "обдурити", так і грайливим – "пожартувати, звабити", а ще – "покликати" та "передчувати".

У пісенному контексті воно набуває жартівливої інтонації, стає символом народної іронії й легкого кокетства.

А ви любите народні пісні?