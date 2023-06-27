Чтобы не провалить поступление из-за ошибки: какие данные просят проверить выпускников

Ошибка в документах может стать досадной причиной проблем при поступлении. Чтобы этого не произошло, выпускников просят проверить свои данные в ЕГЭБО.

Украинские абитуриенты в этом году будут подавать заявления на поступление через электронные кабинеты. Чтобы не возникло проблем с его созданием, их попросили внимательно проверить все данные.

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Какие данные нужно проверить

В Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) выпускникам нужно проверить правильность своих документов о среднем образовании и сертификат НМТ. В частности, речь идет о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, полу, гражданстве и всех других характеристиках.

Если у данных абитуриента и данных в ЕГЭБО будут разногласия, могут возникнуть трудности с созданием электронного кабинета. Проверить наличие ошибок или технических разногласий в документах, имеющихся в перечне для поступления, можно по ссылке.

Для исправления разногласий в свидетельстве среднего образования нужно обратиться в школу, а когда начнется вступительная кампания, ошибки смогут исправить технические администраторы ЕГЭБО.

Если есть ошибка в сертификате НМТ, то нужно обратиться в региональный центр УЦОКО, в котором поступающий регистрировался на экзамен.