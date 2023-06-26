В частности, на открытые да закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. Можно также подать до 15 заявлений на контракт.

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Приоритетность заявлений

Каждому заявлению поступающий придает приоритетность.

Приоритетность – очередность заявлений (от 1 до 5, где 1 является показателем наиболее приоритетного заявления), по которой определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места. После подачи заявления приоритетность поступающий уже изменить не может.

ЗВО в правилах приема может предусматривать установление локальных приоритетностей. Порядок применения локальной приоритетности определяется Правилами приема соответствующего вуза с обязательным обнародованием порядка их применения.

Приоритетность применяется только при зачислении в бюджет.

Правила формирования рейтингового списка

Рейтинговый список поступающих формируется по категориям и источникам финансирования в следующей последовательности:

поступающие, имеющие право на зачисление на места государственного или регионального заказа по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса;

поступающие, имеющие право на зачисление за квотой-2 ;

поступающие, имеющие право на зачисление за квотой-1 ;

поступающие, имеющие право на зачисление на общих условиях.

Поступающие, имеющие право на зачисление по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса, упорядочиваются по алфавиту.

Рейтинговый список поступающих, имеющих право на зачисление по квотам и имеющих право на зачисление на общих условиях, упорядочивается следующим образом:

за конкурсным баллом – от большего к меньшему;

по приоритетности заявления от первого до последнего;

по оценке по предмету, который учитывается с наибольшим весовым коэффициентом, при двух или более предметах с одинаковыми наибольшими весовыми коэффициентами: по предмету с меньшим номером – от большего к меньшему;

по результатам рассмотрения мотивационных писем (при формировании рейтингового списка широкого конкурса одинаковые права имеют абитуриенты, которым заведения высшего образования определили одинаковые рейтинговые места по результатам рассмотрения мотивационных писем – первое, второе, третье и т.п. при условии одинаковых показателей рейтингования высшего порядка).

Соответственно, при одинаковых конкурсных баллах для упорядочения поступающих используют приоритетность заявлений от первого к последнему (на места государственного и регионального заказа), при одинаковых приоритетностях – более высокие оценки по предмету, который учитывают с наибольшим весовым коэффициентом, далее – результаты рассмотрения мотивационных писем.

Для поступающих на контракт по результатам рассмотрения мотивационных писем построение рейтингового списка по результатам оценки мотивационных писем осуществляется только в случае, когда количество поступающих превышает количество мест лицензированного объема, выделенного для соответствующей категории.

В случае если количество поступающих не превышает количество выделенных мест лицензированного объема, рейтинговый список формируется в алфавитном порядке.

Правила корректировки рейтингового списка

После завершения сроков подачи заявлений абитуриентами в каждом учебном заведении формируют рейтинговый список абитуриентов по каждой отдельной специальности. Список автоматически скорректируется в соответствии с указанными абитуриентами приоритетами согласно алгоритмом.

Рекомендованными для зачисления в бюджет будут те поступающие, которые на основании сложившегося рейтинга попадут на бюджетные места в любом учебном заведении по любой специальности.

При этом рекомендацию о зачислении будут предоставлять поступающему по наивысшему приоритету, а все его заявления с меньшим приоритетом в таком случае автоматически аннулируются, что позволит уволить списки рекомендованных и позволит автоматически попасть на бюджетные места в рейтинговых списках абитуриентам с более низкими баллами.

Такие автоматические корректировки будут проводить до тех пор, пока в них будет необходимость, при этом у абитуриентов, которые при каждой последующей автоматической корректировке списков впервые будут попадать на бюджетные места, также будут отменяться заявления с более низкими приоритетами.

Если абитуриент попадает на бюджетное место по специальности с меньшим приоритетом, он не будет терять место в рейтинге по специальности с большим приоритетом и может попасть на бюджетную форму обучения на более приоритетную для себя специальность в случае автоматического освобождения места. В таком случае его заявление с меньшим приоритетом также будет аннулировано, что автоматически позволит попасть в "бюджетный список" другому по списку абитуриенту.

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Такие корректировки рейтинговых списков проводят автоматически до того момента, пока все бюджетные места по всем специальностям во всех вузах Украины не будут заполнены и каждому абитуриенту (имеющему самые высокие рейтинговые баллы) не будет предложено только одно бюджетное место по одному из приоритетов.

К примеру, если абитуриент рекомендован для зачисления на бюджетное место на специальность по 3-му приоритету, то все его заявления с меньшими приоритетами будут аннулированы. При этом при автоматической корректировке рейтинговых списков абитуриент может быть рекомендован на обучение по специальности с высшим, 2-м приоритетом, поскольку из списков также будут исключать заявления других абитуриентов с более низкими для них приоритетами. В таком случае заявление этого абитуриента с 3-м приоритетом также будет аннулировано, поскольку в процессе корректировки списков он попадет на место государственного заказа во 2-м для себя приоритете. Следовательно, у абитуриента будет выбор: поступить на бюджет по 2 приоритету, или подавать документы на контракт по 1, 3, 4 или 5 приоритетам, поскольку право поступления на бюджет по приоритетам 1, 3, 4 или 5 в таком случае утрачивается.

Если поступающий по результатам адресного размещения бюджетных мест не получил рекомендации к зачислению на места государственного (регионального) заказа, но имеет достаточный конкурсный балл по определенному заявлению и не получил рекомендацию только в результате применения квалификационного минимума бюджетных мест, ему автоматически предлагают на выбор предоставление рекомендации в зачисление на места государственного (регионального) заказа по этой же специальности (специализации, предметной специальности) у других ЗВО, в которых проходной балл меньше, таким же или большим в пределах 5 баллов по сравнению с предварительно выбранным заведением.

Публикация рейтингового списка и зачисление на обучение

После указанной автоматической корректировки сформируют конечный рейтинговый список по каждой специальности в ЗВО, который должен быть обнародован не позднее 5 августа 2023 года.

Таким образом, 5 августа абитуриенты с самыми высокими баллами получат право поступления на бюджет только на одно из пяти конкурсных предложений с высоким приоритетом и будут иметь время до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех учреждениях высшего образования, где они рекомендованы зачисление.

Абитуриенты, которые по каким-либо причинам до 18:00 8 августа не выполнят требования к зачислению, теряют право на зачисление (перевод) на бюджет в текущем году. При этом они будут сохранять право поступления по контрактной форме обучения на любую специальность, на которую они подавали заявление.

Рекомендация на бюджет для поступающего, не выполнившего требования для зачисления по государственному заказу (не подал оригиналы документов в определенные сроки) аннулируется, а его место предоставляется другому поступающему по правилам перевода на вакантные места госзаказа, определенные в разделе XII Порядка приема на обучение для получения высшего образования.

Зачисление поступающих в бюджет будет продолжаться не позднее 10 августа 2023 года.

После зачисления абитуриентов в бюджет начинается зачисление на контракт, что будет происходить из или НМТ, или творческого конкурса в ЗВО, или из рассмотрения мотивационных писем или индивидуального собеседования в зависимости от специальности и внутри лицензионного объема специальности.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на обучение по контракту, проходит не позднее 18 августа 2023 года.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных для поступающих, вступающих по контракту на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляют не ранее 9 августа 2023 года.

Зачисление на обучение поступающих путем целевых льготных государственных кредитов и по контракту производится не позднее 30 августа 2023 года.