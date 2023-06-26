Зокрема, на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції. Також можна подати до 15 заяв на контракт.

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Пріоритетність заяв

Кожній заяві вступник надає пріоритетність.

Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначають черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Після подання заяви пріоритетність вступник вже змінити не може.

ЗВО у правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей. Порядок застосування локальної пріоритетності визначається Правилами прийому відповідного вишу з обов'язковим оприлюдненням порядку їх застосування.

Пріоритетність застосовується лише під час зарахування на бюджет.

Правила формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;

вступники, які мають право на зарахування за квотою-2;

вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за алфавітом.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах впорядковується таким чином:

за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від першої до останньої;

за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами: з предмета з меншим номером – від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів – перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Відповідно, при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовують пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – вищі оцінки з предмета, який враховують з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

Для вступників на контракт за результатами розгляду мотиваційних листів побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії.

У разі, якщо кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

Правила коригування рейтингового списку

Після завершення строків подання заяв абітурієнтами у кожному навчальному закладі формують рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю. Список автоматично скоригують відповідно до зазначених абітурієнтами пріоритетів згідно з алгоритмом.

Рекомендованими для зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі сформованого рейтингу потраплять на бюджетні місця у будь-якому навчальному закладі за будь-якою спеціальністю.

При цьому рекомендацію про зарахування надаватимуть вступнику за найвищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому випадку автоматично анулюються, що дозволить звільнити списки рекомендованих і надасть можливість автоматично потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

Такі автоматичні коригування проводитимуть доки в них буде необхідність, при цьому в абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків уперше потраплятимуть на бюджетні місця, також будуть скасовуватися заяви з нижчими пріоритетами.

Якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більшим пріоритетом і може потрапити на бюджетну форму навчання на пріоритетнішу для себе спеціальність у випадку автоматичного звільнення місця. У такому разі його заява з меншим пріоритетом також буде анульована, що автоматично надасть можливість потрапити в "бюджетний список" іншому за списком абітурієнту.

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Такі коригування рейтингових списків проводять автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені і кожному з абітурієнтів (які матимуть найвищі рейтингові бали) не буде запропоновано тільки одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований для зарахування на бюджетне місце на спеціальність за 3-м пріоритетом, то всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані. При цьому при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнт може бути рекомендований на навчання за спеціальністю з вищим, 2-м пріоритетом, оскільки зі списків також будуть виключати заяви інших абітурієнтів з нижчими для них пріоритетами. У такому разі заява цього абітурієнта з 3-м пріоритетом також буде анульована, оскільки в процесі коригування списків він потрапить на місце державного замовлення в 2-му для себе пріоритеті. Отже, абітурієнт матиме вибір: вступити на бюджет за 2 пріоритетом, або подавати документи на контракт за 1, 3, 4 або 5 пріоритетом, оскільки право вступу на бюджет за пріоритетами 1, 3, 4 або 5 в такому разі втрачається.

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому автоматично пропонують на вибір надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією ж спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших ЗВО, в яких прохідний бал є меншим, таким же або більшим у межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

Публікація рейтингового списку та зарахування на навчання

Після зазначеного автоматичного коригування сформують кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю у ЗВО, який має бути оприлюднений не пізніше 5 серпня 2023 року.

Таким чином, 5 серпня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п'яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих закладах вищої освіти, де вони рекомендовані до зарахування.

Абітурієнти, які з будь-яких причин до 18:00 години 8 серпня не виконають вимоги до зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) на бюджет у поточному році. При цьому вони зберігатимуть право вступу за контрактною формою навчання на будь-яку зі спеціальностей, на яку вони подавали заяву.

Рекомендація на бюджет для вступника, який не виконав вимог для зарахування за державним замовленням (не подав оригінали документів у визначені строки) анулюється, а його місце надається іншому вступнику за правилами переведення на вакантні місця держзамовлення, що визначені у розділі XІI Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Зарахування вступників на бюджет триватиме не пізніше 10 серпня 2023 року.

Після зарахування абітурієнтів на бюджет розпочинається зарахування на контракт, що відбуватиметься на підставі або НМТ, або творчого конкурсу в ЗВО, або на підставі розгляду мотиваційних листів чи індивідуальної співбесіди залежно від спеціальності та в межах ліцензійного обсягу спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня 2023 року.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають за контрактом на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюють не раніше 9 серпня 2023 року.

Зарахування на навчання вступників шляхом цільових пільгових державних кредитів та за контрактом відбувається не пізніше 30 серпня 2023 року.