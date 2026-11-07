В вузах Украины снова будут проверки
В январе 2027 года вновь будет проводиться проверка обучения в университетах студентов старше 25 лет. Этим будет заниматься Государственная служба качества образования.
Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время встречи с ректорами высших учебных заведений Украины.
Что известно о проверках
Глава ГСКА отметил, что за 5 лет полномасштабной войны количество таких студентов выросло примерно в семь раз – с 30 тысяч в 2021/22 годах до 217 770 человек. При этом в некоторых вузах такие студенты составляют до 98% контингента.
Гурак также рассказал, что проверки выявляют многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов. Поэтому ректоры должны контролировать результаты обучения студентов во время сессии.
Какие масштабные схемы уклонения от мобилизации выявлялись ранее
В Украине после 24 февраля 2022 года возросло количество студентов старше 25 лет.
Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак отметил, что благодаря образованию они могут получить право на отсрочку и так пытаются избежать мобилизации.
По результатам проверок ГСКА уже отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона. Правоохранители при этом возбудили восемь уголовных дел в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных вузов.
В целом ДСЯО выявила несколько массовых схем зачисления студентов старше 25 лет в учебные заведения с целью уклонения от призыва. В ходе проверок были зафиксированы и случаи коррупции.
В 2023–2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Вместо этого такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.