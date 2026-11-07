В вузах Украины снова будут проверки

В январе 2027 года вновь будет проводиться проверка обучения в университетах студентов старше 25 лет. Этим будет заниматься Государственная служба качества образования.

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время встречи с ректорами высших учебных заведений Украины.

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Глава ГСКА отметил, что за 5 лет полномасштабной войны количество таких студентов выросло примерно в семь раз – с 30 тысяч в 2021/22 годах до 217 770 человек. При этом в некоторых вузах такие студенты составляют до 98% контингента.

Гурак также рассказал, что проверки выявляют многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов. Поэтому ректоры должны контролировать результаты обучения студентов во время сессии.

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