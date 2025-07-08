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Учеба Саморазвитие Как по-украински сказать "шлях": есть ли такое слово в украинском языке и как его можно заменить
8 июля, 16:18
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Как по-украински сказать "шлях": есть ли такое слово в украинском языке и как его можно заменить

Алеся Кух
Основні тези
  • Слово "путь" в украинском языке считается устаревшим или диалектным и лучше заменить его на "шлях" или "дорога".
  • В фольклоре, поэзии и некоторых регионах слово "шлях" еще употребляется, но в современной речи рекомендуется использовать удельные слова без суржика.

Хотя у многих славянских языков общие корни, однако исторически дальше они развивались по-разному. Часть слов осталась в одном языке, но исчезла из другого. Поэтому не стоит их употреблять как заимствования.

Как по-украински сказать "путь" и какие синонимы и в каких случаях использовать, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Каким словом заменить "путь"

Слово "путь" – это устаревший или диалектный вариант, который встречается в украинском языке, но в современном употреблении считается русизмом или архаизмом. В большинстве случаев его лучше заменить родным словом.

Происходит оно от праславянского pǫtь – "дорога", "путь". Оно родственно с другими словами из других языков:

  • санскритом panthās – "путь, тропа",
  • латынью pons – "мост",
  • на греческом πόντος – "море, путь по воде".

В древнерусском языке "путь" означало дорогу, направление, путешествие. В украинском языке это слово сохранилось в поэзии, фольклоре, диалектах, но в прямом значении вытеснено словом – "путь".

Поэтому в таких случаях следует заменить:

  • не путь к храму – шлях до храму,
  • не путь героя – шлях героя,
  • не на путь истины – на шлях истины,
  • не железнодорожный путь – залізнична колія,
  • не жизненный путь – а життєва дорога.

Вы можете встретить слово "путь" в диалекте, фольклоре и литературе.

  • В некоторых регионах (Полесье, Слобожанщина) слово "путь" еще употребляется в значении дорога, направление
  • В фольклоре: "Путь терновая, путь тернистая – и к воле прямая".
  • В поэзии Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Рыльского – "путь" часто используется как метафора жизненного пути, судьбы, борьбы

Еще одним доказательством, что этого слова в нашем языке нет, является отсутствие слова "попутчик", по-украински он – "подорожній".

"Путь" – это слово из прошлого, пахнущее старыми дорогами. Но в современном языке лучше идти путем – но без суржика.