Как по-украински сказать "шлях": есть ли такое слово в украинском языке и как его можно заменить

Хотя у многих славянских языков общие корни, однако исторически дальше они развивались по-разному. Часть слов осталась в одном языке, но исчезла из другого. Поэтому не стоит их употреблять как заимствования.

Как по-украински сказать "путь" и какие синонимы и в каких случаях использовать, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Каким словом заменить "путь"

Слово "путь" – это устаревший или диалектный вариант, который встречается в украинском языке, но в современном употреблении считается русизмом или архаизмом. В большинстве случаев его лучше заменить родным словом.

Происходит оно от праславянского pǫtь – "дорога", "путь". Оно родственно с другими словами из других языков:

санскритом panthās – "путь, тропа",

"путь, тропа", латынью pons – "мост",

"мост", на греческом πόντος – "море, путь по воде".

В древнерусском языке "путь" означало дорогу, направление, путешествие. В украинском языке это слово сохранилось в поэзии, фольклоре, диалектах, но в прямом значении вытеснено словом – "путь".

Поэтому в таких случаях следует заменить:

не путь к храму – шлях до храму,

не путь героя – шлях героя,

не на путь истины – на шлях истины,

не железнодорожный путь – залізнична колія,

не жизненный путь – а життєва дорога.

Вы можете встретить слово "путь" в диалекте, фольклоре и литературе.

В некоторых регионах (Полесье, Слобожанщина) слово "путь" еще употребляется в значении дорога, направление

еще употребляется в значении В фольклоре: "Путь терновая, путь тернистая – и к воле прямая".

В поэзии Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Рыльского – "путь" часто используется как метафора жизненного пути, судьбы, борьбы

Еще одним доказательством, что этого слова в нашем языке нет, является отсутствие слова "попутчик", по-украински он – "подорожній".

"Путь" – это слово из прошлого, пахнущее старыми дорогами. Но в современном языке лучше идти путем – но без суржика.