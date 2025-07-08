Як українською сказати "путь": чи є таке слово в українській мові і як його можна замінити

Хоч у багатьох слов'янських мов спільне коріння, однак історично далі вони розвивалися по-різному. Частина слів залишилась в одній мові, але зникла з іншої. Тому не варто їх вживати як запозичення.

Як українською сказати "путь" та які синоніми і у яких випадках використовувати, у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал.

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Яким словом замінити "путь"

Слово "путь" – це застарілий або діалектний варіант, який трапляється в українській мові, але в сучасному вжитку вважається русизмом або архаїзмом. У більшості випадків його краще замінити питомим словом.

Походить воно від праслов’янського pǫtь – "дорога", "шлях". Воно споріднене з іншими словами з інших мов:

санскритом panthās – "шлях, тропа"

"шлях, тропа" латиною pons – "міст"

"міст" грецькою πόντος – "море, шлях по воді"

У давньоруській мові "путь" означало дорогу, напрямок, мандрівку. В українській мові це слово збереглося в поезії, фольклорі, діалектах, але у прямому значенні витіснене словом – "шлях".

Тому у таких випадках слід замінити:

не путь до храму – шлях до храму,

не путь героя – дорога героя,

не на путь істини – на шлях істини,

не залізнична путь – залізнична колія,

не життєва путь – а життєва дорога.

Ви можете зустріти слово "путь" у діалекті, фольклорі та літературі.

У деяких регіонах (Полісся, Слобожанщина) слово "путь" ще вживається в значенні дорога, напрямок

ще вживається в значенні У фольклорі: "Путь тернова, путь терниста – та до волі пряма".

У поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, Максима Рильського – "путь" часто використовується як метафора життєвого шляху, долі, боротьби

Ще одним доказом, що цього слова у нашій мові немає, є відсутність слова "попутчик", українською він – подорожній.

"Путь" – це слово з минулого, що пахне старими дорогами. Але в сучасній мові краще йти шляхом – але без суржику.