Звонки учителям и расписанные ноги: какие нарушения выявляли инспекторы на НМТ

В этом году на НМТ зафиксировали рекордное количество попыток неблагочестия. Участники прибегали к разным приемам, чтобы получить подсказку.

Как сообщили в УЦОКО, в этом году 90 участников НМТ вывели из экзаменационных центров. Те прибегли к нарушениям ради подсказок, поэтому инспекторы отреагировали на проявление неблагочестия.

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Как участники НМТ пытались схитрить

По словам главы УЦОКО Татьяны Вакуленко, наиболее распространенным проявлением неблагочестия было списывание. Усилия этого не стоили, ведь участники, которых поймали на нарушениях, не имеют права на участие в дополнительной сессии НМТ, а значит – не смогут поступить в вуз в этом году.

В общей сложности из более 260 тысяч участников это небольшой процент списывающих. Но каждая такая ситуация создает среду, которая будто бы намекает участникам, что так можно. В то же время нарушение правил чрезвычайно рискованно, ведь инструкторы все фиксируют и участники теряют право на поступление в год тестирования,

– рассказала Вакуленко.

Чаще всего нарушители пытались пользоваться мобильным телефоном с Интернетом. Также были зафиксированы звонки учителям и выполнению тестов посторонним лицом.

Некоторые решили упражняться в искусстве тату – инспекторы замечали заметки на ногах, руках и одежде.