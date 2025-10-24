Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант в 2025 году

В 2025 году Всеукраинский радиодиктант национальной единства состоится в День украинской письменности и языка. К флешмобу присоединятся знатоки украинского языка по всему миру.

Начнется он 27 октября в 11 часов. 24 Канал рассказывает, где его смотреть. Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025 Где будут транслировать Радиодиктант? Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали: на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного ;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія. Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция Интересно! Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта. Что известно о Радиодиктанте-2025? Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.

Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.

Читать текст будет актриса Наталья Сумская.

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.

В этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться на жестовом языке.

Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году. Смотрите также Готовимся к написанию Радиодиктанта: какие ловушки могут попасться в тексте Где можно писать Радиодиктант в 2025 году? Приобщиться к Радиодиктанту может каждый, независимо от того, где находится, отмечает Суспильное.

Его можно писать дома наедине, с коллегами на работе, с друзьями в библиотеке, кафе или книжном магазине.

К радиодиктанту ежегодно присоединяются книжные магазины, учреждения культуры, образовательные центры и предприятия – поэтому стоит следить за новостями города.

В Киеве присоединиться можно в Squat 17b (Терещенковская 17Б) – чтобы рассчитать количество мест, необходимо заполнить специальную форму.

Также можно самостоятельно организовать пространство, пригласив присоединиться друзей или коллег.

Часто к радиодиктанту приобщаются и военные, находясь около линии фронта.