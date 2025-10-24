Укр Рус
Учеба Саморазвитие Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант в 2025 году
24 октября, 18:06
2

Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант в 2025 году

Мария Волошин
Основні тези
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 состоится 27 октября в 11:00.
  • Трансляция радиодиктанта доступна на платформах Общественного – телевидении, радио и диджитали.

В 2025 году Всеукраинский радиодиктант национальной единства состоится в День украинской письменности и языка. К флешмобу присоединятся знатоки украинского языка по всему миру.

Начнется он 27 октября в 11 часов. 24 Канал рассказывает, где его смотреть.

Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025

Где будут транслировать Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:

  • на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

  • вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

  • на YouTube-канале Украинского Радио;

  • на Facebook-страницах Суспильного ;

  • а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция

Интересно! Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта.

Что известно о Радиодиктанте-2025?

  • Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
  • Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
  • Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
  • Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
  • Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
  • В этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться на жестовом языке.
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.

Смотрите также Готовимся к написанию Радиодиктанта: какие ловушки могут попасться в тексте

Где можно писать Радиодиктант в 2025 году?

  • Приобщиться к Радиодиктанту может каждый, независимо от того, где находится, отмечает Суспильное.
  • Его можно писать дома наедине, с коллегами на работе, с друзьями в библиотеке, кафе или книжном магазине.
  • К радиодиктанту ежегодно присоединяются книжные магазины, учреждения культуры, образовательные центры и предприятия – поэтому стоит следить за новостями города.
  • В Киеве присоединиться можно в Squat 17b (Терещенковская 17Б) – чтобы рассчитать количество мест, необходимо заполнить специальную форму.
  • Также можно самостоятельно организовать пространство, пригласив присоединиться друзей или коллег.
  • Часто к радиодиктанту приобщаются и военные, находясь около линии фронта.