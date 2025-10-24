Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант в 2025 году
- Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 состоится 27 октября в 11:00.
- Трансляция радиодиктанта доступна на платформах Общественного – телевидении, радио и диджитали.
В 2025 году Всеукраинский радиодиктант национальной единства состоится в День украинской письменности и языка. К флешмобу присоединятся знатоки украинского языка по всему миру.
Начнется он 27 октября в 11 часов. 24 Канал рассказывает, где его смотреть.
Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025
Где будут транслировать Радиодиктант?
Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:
на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;
на YouTube-канале Украинского Радио;
на Facebook-страницах Суспильного ;
а также в приложениях suspilne.radio и Дія.
Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция
Интересно! Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
- В этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться на жестовом языке.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.
Смотрите также Готовимся к написанию Радиодиктанта: какие ловушки могут попасться в тексте
Где можно писать Радиодиктант в 2025 году?
- Приобщиться к Радиодиктанту может каждый, независимо от того, где находится, отмечает Суспильное.
- Его можно писать дома наедине, с коллегами на работе, с друзьями в библиотеке, кафе или книжном магазине.
- К радиодиктанту ежегодно присоединяются книжные магазины, учреждения культуры, образовательные центры и предприятия – поэтому стоит следить за новостями города.
- В Киеве присоединиться можно в Squat 17b (Терещенковская 17Б) – чтобы рассчитать количество мест, необходимо заполнить специальную форму.
- Также можно самостоятельно организовать пространство, пригласив присоединиться друзей или коллег.
- Часто к радиодиктанту приобщаются и военные, находясь около линии фронта.