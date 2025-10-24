Коли і де слухати та дивитися Радіодиктант у 2025 році

2025 року Всеукраїнський радіодиктант національної єдносту відбудеться у День української писемності та мови. До флешмобу долучаться знавці української мови по всьому світові.

Розпочнеться він 27 жовтня об 11 годині. 24 Канал розповідає, де його дивитися. Дивіться також "Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025 Де транслюватимуть Радіодиктант? Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі: на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія. Радіодиктант 2025 року онлайн: відеотрансляція Цікаво! Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, як українцям підготуватись до написання Радіодиктанту. Що відомо про Радіодиктант-2025? Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюватимуть жестовою мовою.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Дивіться також Готуємось до написання Радіодиктанту: які пастки можуть трапитись у тексті Де можна писати Радіодиктант у 2025 році? Долучитись до Радіодиктанту може кожен, незалежно від того, де перебуває, зазначає Суспільне.

Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав'ярні чи книгарні.

До радіодиктанту щороку приєднуються книгарні, заклади культури, освітні центри та підприємства – тому варто стежити за новинами міста.

У Києві долучитися можна у Squat 17b (Терещенківська 17Б) – щоб розрахувати кількість місць, необхідно заповнити спеціальну форму.

Також можна самостійно організувати простір, запросивши доєднатися друзів чи колег.

Часто до радіодиктанту долучаються і військові, перебуваючи близько лінії фронту.