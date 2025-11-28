"Передайте мое большое "фе": Кристина Гоянюк резко высказалась об итогах Радиодиктанта

Рекордсменка Радиодиктанту Кристина Гоянюк в этом году не попала в список победителей. 77-летняя львовянка, которая в предыдущие годы устанавливала рекорды флешмоба, допустила две ошибки.

Свое возмущение от Радиодиктанту госпожа Кристина выразила в комментарии Общественное Культура, передает 24 Канал.

Актуально Объявили победителей Радиодиктанта – 2025: кому удалось написать без единой ошибки

Как Кристина Гоянюк отреагировала на свои ошибки в Радиодиктанте?

Женщина в нынешнем диктанте "Надо жить!" допустила две ошибки, в частности она поставила одну точку вместо трех в конце первого предложения. А также Кристина пропустила двоеточие перед перечнем слов "допіру", "пітятко" и "кияхи".

Заметим, накануне в Украине объявили результаты Радиодиктанта национального единства. Так, ни одной ошибки во время написания диктанта не допустили шесть участников.

И что, даже после того глупого Пса Патрона кто-то поставил три точки?,

– удивилась госпожа Кристина.

Ее также возмутило суржиковое "дресирувать", которого, по ее словам, нет в украинском языке.

Она категорически не согласилась с ошибкой в первом предложении, считая троеточие авторским знаком, который нельзя засчитывать как грубую грамматическую ошибку.

Передайте мое большое "фе" нынешнему Радиодиктанту!,

– подчеркнула Гоянюк.

Кстати, госпожа Кристина участвует во флешмобе уже 26 лет и несколько раз становилась победительницей, почти всегда писала диктант без ошибок.

Кроме того, львовянка посоветовала в следующий раз привлекать к составлению текста преподавателей украинского языка.

В частности, она назвала языковеда Веру Крысюк из Львова, которая ранее проводила радиодиктанты: "Она составит замечательный текст или подберет его из произведений украинских классиков, а не будет цитировать Подервянского".

Что еще известно о Кристине Гоянюк?