"Передайте мое большое "фе": Кристина Гоянюк резко высказалась об итогах Радиодиктанта
- 77-летняя львовянка Кристина Гоянюк, известная своими рекордами в Радиодиктанте, в этом году прервала свою победную традицию.
- Она выразила свое недовольство результатами и посоветовала привлекать преподавателей украинского языка к составлению текста Радиодиктанта.
Рекордсменка Радиодиктанту Кристина Гоянюк в этом году не попала в список победителей. 77-летняя львовянка, которая в предыдущие годы устанавливала рекорды флешмоба, допустила две ошибки.
Свое возмущение от Радиодиктанту госпожа Кристина выразила в комментарии Общественное Культура, передает 24 Канал.
Как Кристина Гоянюк отреагировала на свои ошибки в Радиодиктанте?
Женщина в нынешнем диктанте "Надо жить!" допустила две ошибки, в частности она поставила одну точку вместо трех в конце первого предложения. А также Кристина пропустила двоеточие перед перечнем слов "допіру", "пітятко" и "кияхи".
Заметим, накануне в Украине объявили результаты Радиодиктанта национального единства. Так, ни одной ошибки во время написания диктанта не допустили шесть участников.
И что, даже после того глупого Пса Патрона кто-то поставил три точки?,
– удивилась госпожа Кристина.
Ее также возмутило суржиковое "дресирувать", которого, по ее словам, нет в украинском языке.
Она категорически не согласилась с ошибкой в первом предложении, считая троеточие авторским знаком, который нельзя засчитывать как грубую грамматическую ошибку.
Передайте мое большое "фе" нынешнему Радиодиктанту!,
– подчеркнула Гоянюк.
Кстати, госпожа Кристина участвует во флешмобе уже 26 лет и несколько раз становилась победительницей, почти всегда писала диктант без ошибок.
Кроме того, львовянка посоветовала в следующий раз привлекать к составлению текста преподавателей украинского языка.
В частности, она назвала языковеда Веру Крысюк из Львова, которая ранее проводила радиодиктанты: "Она составит замечательный текст или подберет его из произведений украинских классиков, а не будет цитировать Подервянского".
Что еще известно о Кристине Гоянюк?
Рекордсменка по написанию радиодиктантов Кристина Гоянюк по профессии – врач-бактериолог, всю жизнь работала в медицине. Однако еще с детства отец-педагог привил ей любовь к украинскому языку.
В июле этого года она потеряла жилье в результате обстрела Львова: ее дом на улице Елены Степановны, 35, полностью разрушен и не подлежит восстановлению.
Впрочем, несмотря на все, женщина продолжила традицию написания Радиодиктанта. В этом году же он впервые "свалил ее наповал". Так, госпожа Кристина прямо во время прямого эфира 27 октября резко раскритиковала текст Евгении Кузнецовой и его чтение Натальей Сумской. Она назвала диктант "Надо жить!" "глупым" и "плохо прочитанным".
Зрители в соцсетях жаловались, что ее неожиданно прервали и выключили из эфира. После этого инцидента Кристина была уверена, что ее работу "вообще не будут проверять".