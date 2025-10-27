"Глупый, нехорошо прочитан": победительница Радиодиктанта "разнесла" автора и чтеца текста

27 октября украинцы все вместе писали Радиодиктант национального единства. В этом году он состоялся в День украинской письменности и языка.

Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова. Читала текст актриса Наталья Сумская, отмечает 24 Канал.

Почему Кристина Гоянюк возмутилась?

Текст нынешнего Радиодиктанта назывался "Надо жить!".

На одной из львовских локаций писала диктант победительница 2024 года Кристина Гоянюк. Она поделилась своими впечатлениями от написания нынешнего текста. При этом была возмущена.

Знаете, я даже боюсь выразить какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо,

– призналась она.

И добавила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.

Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания…

– не скрывала раздражения Гоянюк.

Ведущий Роман Коляда не дал ей договорить в эфире и перебрал слово себе.

Что известно о Кристине Гоянюк?

Госпожа Кристина – многократная победительница, которая ежегодно участвует в написании и не пропустила ни одного Радиодиктанта.

В прошлом году она не допустила ни одной ошибки в тексте.

Львовянка даже установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов.

Она врач-бактериолог.

Руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что тексты госпожи Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине.

В 2020 году Гоянюк также была единственной, которая написала диктант без единой ошибки.

Что известно о Радиодиктант-2025?