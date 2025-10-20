Через неделю украинцы присоединятся к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2025 года. Этот флешмоб ежегодно объединяет знатоков и любителей украинского языка по всему миру.

Многие из них специально готовятся к участию в Радиодиктанте. Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу о самых распространенных ошибках, которые допускают украинцы во время написания диктанта.

Смотрите также Назвали имя автора и чтеца Радиодиктанта в 2025 году

Какие самые распространенные ошибки делают украинцы на Радиодиктанте?

Педагог говорит, что самыми распространенными ошибками являются те, на которые обращаем внимание в школе, начиная с первого класса. Это спутывание безударных звуков е/и, написание собственных названий, сложных слов вместе или с дефисом, слов с апострофом.

Например, произносим "смійецця", "бородьба", а пишем "сміється", "боротьба". Здесь легко проверить правописание, подбирая однокоренные слова, в которых сомнительный звук произносим четко: "сміяТися", "бороТися",

– отмечает педагог.

Если говорить о пунктуации (знаки препинания), добавляет она, то сложными могут быть случаи, когда совпадают два знака препинания или же надо выделить какую-то часть предложения с двух сторон.

Также Яцишин советует не забывать о прямой речи или цитате, которые записываем в кавычках.

Смотрите также Чтец Радиодиктанту предложила изучать украинскую брань в школах

Что известно о Радиодиктанте-2025?