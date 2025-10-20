Какие самые распространенные ошибки делают украинцы во время написания Радиодиктанта
- Самыми распространенными ошибками украинцев во время написания текста Радиодиктанта является спутывание безударных звуков е/и, неправильное написание имен собственных, сложных слов, и слов с апострофом.
- Радиодиктант-2025 состоится 27 октября.
Через неделю украинцы присоединятся к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2025 года. Этот флешмоб ежегодно объединяет знатоков и любителей украинского языка по всему миру.
Многие из них специально готовятся к участию в Радиодиктанте. Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу о самых распространенных ошибках, которые допускают украинцы во время написания диктанта.
Какие самые распространенные ошибки делают украинцы на Радиодиктанте?
Педагог говорит, что самыми распространенными ошибками являются те, на которые обращаем внимание в школе, начиная с первого класса. Это спутывание безударных звуков е/и, написание собственных названий, сложных слов вместе или с дефисом, слов с апострофом.
Например, произносим "смійецця", "бородьба", а пишем "сміється", "боротьба". Здесь легко проверить правописание, подбирая однокоренные слова, в которых сомнительный звук произносим четко: "сміяТися", "бороТися",
– отмечает педагог.
Если говорить о пунктуации (знаки препинания), добавляет она, то сложными могут быть случаи, когда совпадают два знака препинания или же надо выделить какую-то часть предложения с двух сторон.
Также Яцишин советует не забывать о прямой речи или цитате, которые записываем в кавычках.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.