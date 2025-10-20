Через тиждень українці долучаться до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2025 року. Цей флешмоб щороку об'єднує знавців та любителів української мови по всьому світові.

Чимало з них спеціально готується до участі у Радіодиктанті. Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу про найпоширеніші помилки, яких припускаються українці під час написання диктанту.

Дивіться також Назвали ім'я автора та читця Радіодиктанту у 2025 році

Які найпоширеніші помилки роблять українці на Радіодиктанті?

Педагогиня каже, що найпоширенішими помилками є ті, на які звертаємо увагу в школі, починаючи з першого класу. Це сплутування ненаголошених звуків е/и, написання власних назв, складних слів разом або з дефісом, слів з апострофом.

Дуже часто трапляються помилки у словах, написання яких відрізняється від їхньої вимови. Наприклад, вимовляємо "смійецця", "бородьба", а пишемо "сміється", "боротьба". Тут легко перевірити правопис, добираючи спільнокореневі слова, у яких сумнівний звук вимовляємо чітко: "сміяТися", "бороТися",

– наголошує освітянка.

Якщо говорити про пунктуацію (розділові знаки), додає вона, то складними можуть бути випадки, коли збігаються два розділові знаки або ж треба виділити якусь частину речення з двох сторін.

Також Яцишин радить не забувати про пряму мову чи цитату, які записуємо в лапках.

Дивіться також Читець Радіодиктанту запропонувала вивчати українську лайку у школах

Що відомо про Радіодиктант-2025?