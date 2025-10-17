Читатиме текст українська акторка та телеведуча Наталія Сумська, інформує 24 Канал. Авторкою тексту цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Чому Сумська радить вивчати українську лайку?

Наталія Сумська переконана, що у школах варто на уроках літератури вивчати українську лайку. Зокрема, запровадити відповідні хвилини. Про це вона сказала в інтерв'ю Українському радіо.

Акторка переконана, що так діти будуть вживати лайку з рідної мови і забуватимуть російські матюки.

Сумська при цьому зазначила, що вживання російського матюччя загрожує нашій ментальності.

Емоційний стан все одно треба виплеснути, тому такий спосіб може підійти. Ця ідея прийшла мені просто зараз,

– зазначила акторка.

Що відомо про Радіодиктант-2025?