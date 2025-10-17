Читать текст будет украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская, информирует 24 Канал. Автором текста в этом году стала писательница Евгения Кузнецова.

Почему Сумская советует изучать украинскую брань?

Наталья Сумская убеждена, что в школах стоит на уроках литературы изучать украинскую брань. В частности, ввести соответствующие минуты. Об этом она сказала в интервью Украинскому радио.

Актриса убеждена, что так дети будут употреблять брань из родного языка и будут забывать русские матерные слова.

Сумская при этом отметила, что употребление русского мата угрожает нашей ментальности.

Эмоциональное состояние все равно надо выплеснуть, поэтому такой способ может подойти. Эта идея пришла мне прямо сейчас,

– отметила актриса.

Что известно о Радиодиктанте-2025?