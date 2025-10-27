Сегодня, 27 октября, украинцы в очередной раз присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Патриотический флешмоб в этом году прошол в День украинской письменности и языка.

Начался он в 11:00 по киевскому времени. Детали рассказывает 24 Канал.

Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Текст назывался: "Надо жить!".

Научным консультантом радиодиктанта стала доктор педагогических наук, профессор Светлана Кушнирук.

В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.

Обычно самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.

Где транслировали Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитале:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного;

а также в приложениях suspilne.radio и Дия.

Обратите внимание! В 2024 году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

Заметим, что координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному за информацией о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Она назвала это важным показателем.

