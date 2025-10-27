"Надо жить!": состоялся Радиодиктант национального единства 2025 года
- Радиодиктант национального единства 2025 года начался 27 октября в 11:00 по киевскому времени.
- Текст написала Евгения Кузнецова, а читает актриса Наталья Сумская.
- Трансляция происходит на всех платформах Суспильного.
- Также видеотрансляция Радиодиктанта доступна в новости.
Сегодня, 27 октября, украинцы в очередной раз присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Патриотический флешмоб в этом году прошол в День украинской письменности и языка.
Начался он в 11:00 по киевскому времени. Детали рассказывает 24 Канал.
Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.
Читала текст актриса Наталья Сумская.
Текст назывался: "Надо жить!".
Научным консультантом радиодиктанта стала доктор педагогических наук, профессор Светлана Кушнирук.
В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
Обычно самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
Где транслировали Радиодиктант?
Всеукраинский радиодиктант национального единства транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитале:
на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;
на YouTube-канале Украинского Радио;
на Facebook-страницах Суспильного;
а также в приложениях suspilne.radio и Дия.
Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция
Обратите внимание! В 2024 году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.
Заметим, что координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному за информацией о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Она назвала это важным показателем.
Что известно о Радиодиктанте национального единства?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.
- Цель радиодиктанта – объединить как можно больше людей вокруг Украины во всем мире.
- При этом – не проверять грамотность участников, а написать Радиодиктант национального единства – 2025 вместе с тысячами людей по всему миру.