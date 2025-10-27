Сьогодні, 27 жовтня, українці вкотре долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб цьогоріч відбувається у День української писемності та мови.

Розпочався він об 11:00 за київським часом. Деталі розповідає 24 Канал.

Хто автор та читець тексту Радіодиктанту цьогоріч?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читає текст акторка Наталія Сумська.

Текст має назву "Треба жити!".

Науковою консультанткою радіодиктанту стала докторка педагогічних наук, професорка Світлана Кушнірук.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюють жестовою мовою.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.

Де транслюють Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюють на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

Радіодиктант 2025 року онлайн: відеотрансляція

Зверніть увагу! 2024 року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона осіб. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.

Зауважимо, що координаторка події та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько акцентувала, що цьогоріч рекордна кількість людей та компаній звернулись до Суспільного щодо інформації про дату та умови написання диктанту. Вони мають намір писати корпоративно. Вона назвала це важливим показником.

Що відомо про Радіодиктант національної єдності?