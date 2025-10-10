Глава МИД Польши Сикорский получил почетное звание от топового украинского вуза
- Радослав Сикорский получил почетную степень Doctor Honoris Causa Львовского национального университета за вклад в развитие украинско-польского партнерства.
- Сикорский отметил о поддержке Украины со стороны Польши, включая помощь генераторами и электроснабжением.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский получил почетное звание Львовского национального университета имени Ивана Франко. Ему вручили диплом Doctor Honoris Causa.
Событие состоялось 10 октября в вузе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
За что Сикорский получил почетное звание?
По решению Ученого совета, польский чиновник получил это звание за вклад в развитие стратегического украинско-польского партнерства.
Мне приятно быть в этом историческом здании и приобщиться к грозди известных людей настоящего, удостоенных звания Doctor Honoris Causa. Меня волнует то, что это происходит в неблагоприятные дни, когда военные действия на Востоке,
– акцентировал Сикорский.
И добавил, что сочувствует семьям, пострадавших от российской атаки во Львове и регионе. Вспомнил и о тяжелой ночи в Киеве.
Польша уже задумывается над тем, чтобы поддержать украинский народ, как помочь генераторами, электроподачей, польский терминал LPG к услугам Украины,
– заявил Сикорский на брифинге.
Что это звание Doctor Honoris Causa
Это высшее почетное звание Львовского национального университета имени Ивана Франко, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.
К слову, в 2019 году действующий премьер Польши Дональд Туск также стал почетным доктором Львовского национального университета имени Франко.
Кто из известных европейских политиков получил такое звание?
- в 2022 году экс-премьер Великобритании Борис Джонсон лично получил почетное звание доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко (Doctor Honoris Causa).
- До этого британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета.
- Через год он посетил вуз и получил награду лично.