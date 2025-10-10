Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав отримав почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка. Йому вручили диплом Doctor Honoris Causa.

Подія відбулася 10 жовтня у виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

За що Сікорський отримав почесне звання?

За рішенням Вченої ради, польський посадовець отримав це звання за внесок у розвиток стратегічного українсько-польського партнерства.

Мені приємно бути в цій історичній будівлі і долучитись до грона відомих людей сьогодення, удостоєних звання Doctor Honoris Causa. Мене хвилює те, що це відбувається у несприятливі дні, коли воєнні дії є на Сході,

– акцентував Сікорський.

І додав, що співчуває родинам, які потерпіли від російської атаки у Львові та регіоні. Згадав і про важку ніч у Києві.

Польща вже замислюється над тим, щоб підтримати український народ, як допомогти генераторами, електроподачею, польський термінал LPG є до послуг України,

– заявив Сікорський на брифінгу.

Що це звання Doctor Honoris Causa Це найвище почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке присвоюють громадським, державним і релігійним діячам, політикам, вченим України та світу за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури і духовності.

До слова, у 2019 році чинний прем'єр Польщі Дональд Туск також став почесним доктором Львівського національного університету імені Франка.

Хто з відомих європейських політиків отримав таке звання?