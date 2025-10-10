Очільник МЗС Польщі Сікорський отримав почесне звання від топового українського вишу
- Радослав Сікорський отримав почесний ступінь Doctor Honoris Causa Львівського національного університету за внесок у розвиток українсько-польського партнерства.
- Сікорський зазначив про підтримку України з боку Польщі, включаючи допомогу генераторами та електропостачанням.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав отримав почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка. Йому вручили диплом Doctor Honoris Causa.
Подія відбулася 10 жовтня у виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.
За що Сікорський отримав почесне звання?
За рішенням Вченої ради, польський посадовець отримав це звання за внесок у розвиток стратегічного українсько-польського партнерства.
Мені приємно бути в цій історичній будівлі і долучитись до грона відомих людей сьогодення, удостоєних звання Doctor Honoris Causa. Мене хвилює те, що це відбувається у несприятливі дні, коли воєнні дії є на Сході,
– акцентував Сікорський.
І додав, що співчуває родинам, які потерпіли від російської атаки у Львові та регіоні. Згадав і про важку ніч у Києві.
Польща вже замислюється над тим, щоб підтримати український народ, як допомогти генераторами, електроподачею, польський термінал LPG є до послуг України,
– заявив Сікорський на брифінгу.
Що це звання Doctor Honoris Causa
Це найвище почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке присвоюють громадським, державним і релігійним діячам, політикам, вченим України та світу за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури і духовності.
До слова, у 2019 році чинний прем'єр Польщі Дональд Туск також став почесним доктором Львівського національного університету імені Франка.
Хто з відомих європейських політиків отримав таке звання?
- 2022 року експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон особисто отримав почесне звання доктора Львівського національного університету імені Івана Франка (Doctor Honoris Causa).
- До цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету.
- Через рік він відвідав виш і отримав нагороду особисто.