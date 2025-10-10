Событие состоялось 10 октября в вузе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

За что Сикорский получил почетное звание?

По решению Ученого совета, польский чиновник получил это звание за вклад в развитие стратегического украинско-польского партнерства.

Мне приятно быть в этом историческом здании и приобщиться к грозди известных людей настоящего, удостоенных звания Doctor Honoris Causa. Меня волнует то, что это происходит в неблагоприятные дни, когда военные действия на Востоке,

– акцентировал Сикорский.

И добавил, что сочувствует семьям, пострадавших от российской атаки во Львове и регионе. Вспомнил и о тяжелой ночи в Киеве.

Польша уже задумывается над тем, чтобы поддержать украинский народ, как помочь генераторами, электроподачей, польский терминал LPG к услугам Украины,

– заявил Сикорский на брифинге.

Что это звание Doctor Honoris Causa Это высшее почетное звание Львовского национального университета имени Ивана Франко, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

К слову, в 2019 году действующий премьер Польши Дональд Туск также стал почетным доктором Львовского национального университета имени Франко.

Кто из известных европейских политиков получил такое звание?