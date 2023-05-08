Какие ошибки по украинскому языку испортят ваш результат на НМТ-2023

Через месяц в Украине начнется основная сессия национального мутипредметного теста. Так что выпускники еще больше сосредоточены на подготовке к тестированию.

При этом им следует изучить самые распространенные ошибки своих предшественников и не повторять их. А 24 Канал в этом поможет.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какие ошибки на НМТ-2023 не стоит делать

В 2023 году украинский язык будут сдавать все выпускники как обязательный предмет. Так что абитуриентам следует хорошо изучить правила и не допускать распространенных ошибок.

Да, часто выпускники неправильно образуют формы степеней сравнения.

Как не стоит образовывать степени сравнения прилагательных

употреблять слово "самый"

Очень часто украинцы образуют формы степеней сравнения прилагательных с помощью слова "самый". Поэтому запомните: не самый лучший – а самый лучший.

смешивание форм степеней сравнения

Также не следует смешивать формы степеней сравнения. Нельзя говорить "более простой", "самый умный". При этом языковеды советуют все же говорить не "более простой" и "самый умный", а "более простой" и "самый умный".

образовывать степени сравнения от прилагательных с абсолютным признаком

Нельзя образовывать формы степеней сравнения от прилагательных с абсолютным признаком. То есть не стоит говорить "более больной" или "более" или "самый пустой".

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Вступительная кампания – 2023: кратко