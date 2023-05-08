Какие ошибки по украинскому языку испортят ваш результат на НМТ-2023

8 мая 2023, 16:28
Читати новину українською

Через месяц в Украине начнется основная сессия национального мутипредметного теста. Так что выпускники еще больше сосредоточены на подготовке к тестированию.

При этом им следует изучить самые распространенные ошибки своих предшественников и не повторять их. А 24 Канал в этом поможет.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какие ошибки на НМТ-2023 не стоит делать

В 2023 году украинский язык будут сдавать все выпускники как обязательный предмет. Так что абитуриентам следует хорошо изучить правила и не допускать распространенных ошибок.

Да, часто выпускники неправильно образуют формы степеней сравнения.

Как не стоит образовывать степени сравнения прилагательных

  • употреблять слово "самый"

Очень часто украинцы образуют формы степеней сравнения прилагательных с помощью слова "самый". Поэтому запомните: не самый лучший – а самый лучший.

  • смешивание форм степеней сравнения

Также не следует смешивать формы степеней сравнения. Нельзя говорить "более простой", "самый умный". При этом языковеды советуют все же говорить не "более простой" и "самый умный", а "более простой" и "самый умный".

  • образовывать степени сравнения от прилагательных с абсолютным признаком

Нельзя образовывать формы степеней сравнения от прилагательных с абсолютным признаком. То есть не стоит говорить "более больной" или "более" или "самый пустой".

Читайте О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин