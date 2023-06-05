Образовательный омбудсмен рассказал, как в Украине будут реорганизовываться школы

В Украине идет реформирование сферы образования. Одной из составляющих реформ является переход на 12-летнюю систему образования.

На сегодняшний день 11-летнее образование осталось только в трех постсоветских странах: Азербайджане, России, Беларуси, напоминает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Как будут реорганизовывать школы в Украине

Так, реформа образования предполагает создание лицеев для предоставления качественного профильного среднего образования.

С одной стороны, это уменьшит образовательное неравенство между учениками из сельской местности, небольшими населенными пунктами и учениками из крупных городов. С другой – внедрение профильного образования уменьшит нагрузку на учеников и позволит изучать предметы, необходимые им для будущей профессии,

– говорит Горбачев.

В то же время идет реорганизация образовательной сети, уточнил омбудсмен. Она должна помочь ученикам малокомплектных школ получать образование в ближайшем опорном учебном заведении, где есть квалифицированные учителя, необходимая база и довоз учеников из окрестных населенных пунктов.

Так, власти на местах должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования сети учебных заведений, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, с учетом требований законодательства к лицеям.

Учредители лицеев до 1 сентября 2027 года должны обеспечить создание и оснащение лицеев необходимой материально-технической базой, оборудованием, доступом к сети Интернет. Также отобрать на конкурсной основе педагогов, провести конкурс в соответствии с требованиями законодательства на должность руководителя учебного заведения и т.д.

Также Горбачев уточнил, что режим военного положения не создает ограничений по реорганизации учебных заведений.

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