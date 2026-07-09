Ректор ЛНУ имени Франко рассказал о переходе вуза на трехлетнюю программу бакалавриата

Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладишевский рассказал, когда его вуз готовится к переходу на трехлетнюю систему бакалавриата. При этом он отмечает, что поддерживает эту идею.

Это предусмотрено реформой старшей школы. Об этом ученый рассказал в интервью ZAXID.NET.

Когда в ЛНУ произойдут изменения в системе обучения

Гладишевский говорит, что введение трехлетнего обучения на бакалавриате приведет украинские образовательные программы в соответствие с европейскими стандартами.

Обмен и зачет кредитов станут проще. Решающим фактором является не количество лет обучения, а качество образования,

– отметил он.

Ученый также поддерживает идею внедрения реформы старшей школы, а профильное обучение называет важным.

После 12 лет обучения абитуриент будет более целенаправленно подходить к выбору профессии. Тогда уже будет актуален и трехлетний бакалавриат. Мы уже работаем над тем, чтобы внедрить систему трехлетнего бакалавриата для специальности "Среднее образование",

– продолжил ректор ЛНУ.

Это те специальности, где, по его словам, готовят учителей.

Гладишевский также отметил, что действующая образовательная модель может не выдержать проверки временем.

12 лет обучения в школе, 4 + 2 года обучения в университете и 4 года аспирантуры – это долго. Нужно готовить специалиста, который легко сможет адаптироваться к рынку труда. Обучение должно быть более гибким, адаптироваться к условиям труда,

– считает он.

И добавляет, что реформа в сфере образования должна расширять возможности ученика и студента.

Что известно о трехлетней системе бакалавриата