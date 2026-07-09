Ректор ЛНУ имени Франко рассказал о переходе вуза на трехлетнюю программу бакалавриата
Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладишевский рассказал, когда его вуз готовится к переходу на трехлетнюю систему бакалавриата. При этом он отмечает, что поддерживает эту идею.
Это предусмотрено реформой старшей школы. Об этом ученый рассказал в интервью ZAXID.NET.
Когда в ЛНУ произойдут изменения в системе обучения
Гладишевский говорит, что введение трехлетнего обучения на бакалавриате приведет украинские образовательные программы в соответствие с европейскими стандартами.
Обмен и зачет кредитов станут проще. Решающим фактором является не количество лет обучения, а качество образования,
– отметил он.
Ученый также поддерживает идею внедрения реформы старшей школы, а профильное обучение называет важным.
После 12 лет обучения абитуриент будет более целенаправленно подходить к выбору профессии. Тогда уже будет актуален и трехлетний бакалавриат. Мы уже работаем над тем, чтобы внедрить систему трехлетнего бакалавриата для специальности "Среднее образование",
– продолжил ректор ЛНУ.
Это те специальности, где, по его словам, готовят учителей.
Гладишевский также отметил, что действующая образовательная модель может не выдержать проверки временем.
12 лет обучения в школе, 4 + 2 года обучения в университете и 4 года аспирантуры – это долго. Нужно готовить специалиста, который легко сможет адаптироваться к рынку труда. Обучение должно быть более гибким, адаптироваться к условиям труда,
– считает он.
И добавляет, что реформа в сфере образования должна расширять возможности ученика и студента.
Что известно о трехлетней системе бакалавриата
- Министерство образования и науки Украины приступило к подготовке к введению трехлетнего обучения на бакалавриате в вузах.
- Внедрение трехлетнего бакалавриата предусматривает два этапа. Экспериментальный – 2029 год.
- Трехлетний бакалавриат станет доступен для выпускников пилотных учебных заведений – первых академических лицеев профильного среднего образования. То есть тех, кто в сентябре 2026 года выберет трехлетнее профильное среднее образование.
- Постоянный этап – с 2030 года. Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры. Будут исключения.
- Напомним, что с 2027 года в Украине полноценно стартует реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учащихся.