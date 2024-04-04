Молодые медики получат гарантированное первое рабочее место

Государство обеспечит выпускников медицинских университетов первым рабочим местом. На выпускников 2024 года требование об отработке после прохождения интернатуры распространяться не будет.

Это отмечают в Министерстве здравоохранения. В частности, комментируя дискуссии со студентами и коллективами медуниверситетов по проекту изменений в Положение об интернатуре.

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Что изменится для выпускников медицинских вузов

Вышеупомянутый документ предусматривает, что самый широкий выбор специальности и первого рабочего места будут иметь те, кто лучше учился в течение шести лет, успешнее сдал экзамен КРОК-2 и имеет самый высокий рейтинг.

В то же время самостоятельно выбрать специальность, место прохождения интернатуры и первое место работы сможет каждый выпускник, независимо от формы обучения.

В этом году при распределении также учтут реальную потребность государства в врачах определенных специальностей.

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Если же студент-бюджетник не готов выбрать из вариантов, которые доступны ему в зависимости от рейтинга, он может принять участие в распределении в следующем году.

Комментарии и замечания к проекту изменений в Положение об интернатуре принимают до 11 апреля.