Это отмечают в Министерстве здравоохранения. В частности, комментируя дискуссии со студентами и коллективами медуниверситетов по проекту изменений в Положение об интернатуре.
Смотрите также Среднее образование теперь не будет обязательной частью профессионального
Что изменится для выпускников медицинских вузов
Вышеупомянутый документ предусматривает, что самый широкий выбор специальности и первого рабочего места будут иметь те, кто лучше учился в течение шести лет, успешнее сдал экзамен КРОК-2 и имеет самый высокий рейтинг.
В то же время самостоятельно выбрать специальность, место прохождения интернатуры и первое место работы сможет каждый выпускник, независимо от формы обучения.
В этом году при распределении также учтут реальную потребность государства в врачах определенных специальностей.
Если же студент-бюджетник не готов выбрать из вариантов, которые доступны ему в зависимости от рейтинга, он может принять участие в распределении в следующем году.
Комментарии и замечания к проекту изменений в Положение об интернатуре принимают до 11 апреля.
- Ранее мы также информировали, что Минобразования Украины представляет проект нового закона "О профессиональном образовании". Документ должен заложить основу для будущих изменений в сфере. Детали можно прочитать по ссылке.