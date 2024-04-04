Что интересно, студенты профессиональных учебных заведений смогут получать профессиональное образование без обязательного получения среднего образования. Соответствующая норма есть в проекте закона.
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Среднее образование не будет частью профессионального
Так, законопроект предусматривает, что студент сможет получать среднее образование в другом учебном заведении одновременно с получением профессионального или в любое другое время в течение жизни.
Также, соответствии с проектом, в профессиональных учебных заведениях смогут учиться лица, которые не имеют базового среднего образования.
Они получат право получать в учреждениях профессионального образования профессиональные квалификации, если это предусматривают профессиональные стандарты.
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Сферу профессионального образования будет регулировать новый документ
- Проект нового закона "О профессиональном образовании" уже опубликовали на сайте МОН для общественного обсуждения.
- Принятие закона обусловлено потребность экономики в квалифицированных кадрах, а также запрос на специалистов для будущего восстановления.
- В законопроекте описаны изменения, касающиеся активного привлечения бизнеса к образовательному процессу, расширение автономии учреждений, улучшение образовательных программ, дерегуляция сферы, а также обновление терминологии.
- Документ также предлагает расширить автономию заведений и акцентирует на улучшении образовательных программ и учебных планов.