Що цікаво, студенти професійних закладів освіти зможуть здобувати професійну освіту без обов'язкового здобуття середньої освіти. Відповідна норма є у проєкті закону.
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Середня освіта не буде частиною професійної
Так, законопроєкт передбачає, що студент зможе здобувати середню освіту в іншому закладі освіти одночасно зі здобуттям професійної або в будь-який інший час впродовж життя.
Також, відповідно до проєкту, у професійних закладах освіти зможуть навчатись особи, які не мають базової середньої освіти.
Вони отримають право здобувати у закладах професійної освіти професійні кваліфікації, якщо це передбачають професійні стандарти.
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Сферу професійної освіти регулюватиме новий документ
- Проєкт нового закону "Про професійну освіту" вже опублікували на сайті МОН для громадського обговорення.
- Ухвалення закону зумовлює потреба економіки у кваліфікованих кадрах, а також запит на фахівців для майбутньої відбудови.
- У законопроєкті описані зміни, що стосуються активного залучення бізнесу до освітнього процесу, розширення автономії закладів, поліпшення освітніх програм, дерегуляція сфери, а також оновлення термінології.
- Документ також пропонує розширити автономію закладів і акцентує на поліпшенні освітніх програм та навчальних планів.