Законопроєкт вже опублікували на сайті відомства для громадського обговорення. Воно триватиме до 2 травня 2024 року.
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Сферу професійної освіти регулюватиме новий документ
Ухвалення закону зумовлює потреба економіки у кваліфікованих кадрах, а також запит на фахівців для майбутньої відбудови.
У законопроєкті описані зміни, що стосуються активного залучення бізнесу до освітнього процесу, розширення автономії закладів, поліпшення освітніх програм, дерегуляція сфери, а також оновлення термінології,
– кажуть у МОН.
Віцепрем'єр Михайло Федоров наголошує: хочемо зробити багато революційних кроків у трансформації професійної освіти, щоб забезпечувати нашу економіку кваліфікованими фахівцями, які будуть підтримувати розвиток та відбудову нашої країни.
Для цього необхідно розвивати, осучаснювати та модернізувати профтехи, а також трансформувати систему освіти. Один із кроків – зміна законодавства,
– уточнив посадовець.
І додав, що для розробки законопроєкту "Про професійну освіту" залучили бізнес та освітніх експертів, щоб врахувати виклики та потреби ринку, актуалізувати освітні програми, щоб у результаті побудувати сучасну та гнучку систему професійної освіти.
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Що буде у новому законопроєкті
У новому законопроєкті пропонують більше залучати бізнес до освітнього процесу через створення в закладах колегіального органу управління наглядової ради, участь у розробленні нових кваліфікацій, призначенні керівника тощо.
Документ також пропонує розширити автономію закладів через можливість здійснення ними господарської діяльності — як державне (комунальне) некомерційне підприємство.
Розглядають також запровадження єдиного рівня професійної освіти (освітньої кваліфікації) та єдиного типу закладу – професійного коледжу.
Сьогодні професійна освіта досі регулюється законом 1998 року. Водночас потреба в запровадженні нових підходів і моделей для навчання за професіями надзвичайно зросла. Саме тому ми розробили новий законопроєкт, який відкриває перед бізнесом унікальні можливості для активної участі у процесі майбутніх спеціалістів,
– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.
Документ також акцентує на поліпшенні освітніх програм та навчальних планів. Зокрема, здобуття професійної освіти за освітніми програмами старшої профільної школи професійного спрямування.
У МОН також зазначають, що важливою зміною є також дерегуляція і дебюрократизація системи професійної освіти. Такі зміни планують запровадити через гарантування можливості здобуття професійної освіти без прив'язки до місця реєстрації, чіткий поділ повноважень органів управління у сфері та складання освітніх програм на основі професійних стандартів та скасування атестації закладів.
У законопроєкті також пропонують оновити термінологію, зокрема змінити назву сфери з "професійно-технічної" на "професійну", "кваліфікованого робітника" на "спеціаліста", а також відійти від поняття "учень", замінивши на "студент".
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