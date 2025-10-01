В Украине во всех колледжах и училищах планируют создать наблюдательные советы. Они будут состоять из представителей бизнеса и работодателей.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний "РБК-Украина". Об этом информирует 24 Канал.

Зачем нужны наблюдательные советы?

Чиновник говорит: бизнес уже активно инвестирует в профтехи: помогает с оборудованием, проводит практику и стажировку студентов. Более того, хочет закрепить прозрачные правила государственно-частного партнерства.

Поэтому наблюдательные советы получат право:

утверждать учебные программы;

влиять на стратегические и финансовые планы заведения;

проводить конкурсы на должность руководителя.

Так представители бизнеса смогут контролировать, чему и как учат будущих специалистов, чтобы программы соответствовали потребностям рынка.

Как будут работать советы?

Заместитель Лисового отметил, что сейчас существует большой разрыв между запросами работодателей и тем, что реально происходит в колледжах и профтехах. Часто учебные программы устаревшие, а управление заведениями – политизированное.

Мы хотим, чтобы бизнес непосредственно верифицировал программы, которые готовят их будущих работников. Это поможет приблизить образование к реальным потребностям предприятий,

– уточнил он.

Члены наблюдательных советов не будут получать зарплаты и не будут иметь статуса госслужащих. Их цель – улучшение работы учреждений и контроль за качеством подготовки кадров.

Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.

В ближайшие годы МОН планирует создать юридические шаблоны для сотрудничества бизнеса с учебными заведениями: договоры, кейсы дуального образования и другие модели партнерства.

