В усіх закладах професійної освіти створять наглядові ради, – МОН
- В Україні планують створити наглядові ради в коледжах та училищах, які складатимуться з представників бізнесу та роботодавців.
- Наглядові ради зможуть затверджувати навчальні програми та проводити конкурси на посаду керівника, щоб навчання відповідало потребам ринку.
В Україні у всіх коледжах та училищах планують створити наглядові ради. Вони складатимуться із представників бізнесу та роботодавців.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна". Про це інформує 24 Канал.
Навіщо потрібні наглядові ради?
Посадовець каже: бізнес уже активно інвестує у профтехи: допомагає з обладнанням, проводить практику й стажування студентів. Ба більше, хоче закріпити прозорі правила державно-приватного партнерства.
Тож наглядові ради отримають право:
затверджувати навчальні програми;
впливати на стратегічні та фінансові плани закладу;
проводити конкурси на посаду керівника.
Так представники бізнесу зможуть контролювати, чого і як навчають майбутніх фахівців, аби програми відповідали потребам ринку.
Як працюватимуть ради?
Заступник Лісового зазначив, що зараз існує великий розрив між запитами роботодавців і тим, що реально відбувається у коледжах та профтехах. Часто навчальні програми застарілі, а управління закладами – політизоване.
Ми хочемо, щоб бізнес безпосередньо верифікував програми, які готують їхніх майбутніх працівників. Це допоможе наблизити освіту до реальних потреб підприємств,
– уточнив він.
Члени наглядових рад не отримуватимуть зарплати й не матимуть статусу держслужбовців. Їхня мета – покращення роботи закладів та контроль за якістю підготовки кадрів.
Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.
У найближчі роки МОН планує створити юридичні шаблони для співпраці бізнесу із закладами освіти: договори, кейси дуальної освіти та інші моделі партнерства.
