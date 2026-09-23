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Учеба Образование в Украине Реформа на пороге: позволят ли старшеклассникам гимназий доучиться в своем учебном заведении
23 сентября, 18:55
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Реформа на пороге: позволят ли старшеклассникам доучиться в своем учебном заведении

Мария Волошин

Учащимся 10–11 классов разрешат окончить старшую школу по старой двухлетней программе, не меняя учебного заведения. Такое решение принял Комитет по вопросам образования Верховной Рады.

Депутаты поддержали законопроект № 15082-д. Об этом шла речь на заседании комитета 23 сентября.

Будут ли переводить старшеклассников в другие школы

Заместитель председателя комитета Сергей Колебошин заявил, что количество украинских школьников, которых касается эта проблема, оказалось значительно больше, чем он ожидал – ориентировочно до 100 тысяч.

Общество ждет этот закон, ждало и раньше, но мы отложили его до сентября, чтобы не сорвать реформу, которая набирала обороты. Теперь мы получили цифры и видим: детям в любом случае нужно окончить школу и получить документ о полном общем среднем образовании, 
– заявил глава комитета Сергей Бабак.

Поэтому народные депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Раде принять его сразу в первом чтении и в целом. По словам Бабака, голосование по документу в парламенте состоится в октябре 2026 года.

Напомним, проблема возникла у учеников, поступивших в школу в 2017–2018 учебном году. В рамках реформы старшей школы в Украине меняют тип отдельных учебных заведений – некоторые становятся гимназиями и начальными школами. Также появляется сеть академических лицеев, где дети учатся три года по выбранной образовательной траектории и предметам для углубленного изучения.

Что известно о реформе "Профильная"?

  • С 2027 года начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут учиться 12 лет.

  • С сентября прошлого года началось пилотное внедрение реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
  • Реформа введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
  • В 10–12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
  • Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее.
  • В этом учебном году 150 лицеев начнут пилотирование старшей профильной школы. Для пилотного проекта подготовлено 97 модельных учебных программ.