В одном из облцентров сократят сеть старшей школы
- В Полтаве большинство учебных заведений превратят в гимназии в рамках реформы старшей школы.
- Оставят при этом лицеи для учащихся 10-12 классов.
В Полтаве намерены сократить сеть старшей школы. Большинство учебных заведений превратят в гимназии.
Лицеи при этом оставят только для 10 – 12 классов. Об этом Суспильному стало известно из проекта решения, опубликованного на официальном сайте Полтавского горсовета.
Что изменится в Полтаве?
Реформа предусматривает разграничение по классам. В гимназиях будут учиться ученики с 1 до 9 класса, а в лицеях – ученики с 10 до 12 класса.
В городе оставят 11 учебных заведений, в которых ученики смогут получать полное среднее образование (старшие классы).
Гимназиями станут школы №4, №5, №6, №9, №11, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №27, №28, №30, №34, №37, №16 (заведение дошкольного образования будет работать отдельно. Также лицеи №29, №31;
Изменения касаются заведений, которые понизят степень.
Также гимназиями станут сельские учебные заведения:
Абазовская ООШ;
Гожуловский УВК ;
Пальчиковский УВК;
Семьяновский УВК;
Супруновский УВК;
Тахтауловский УВК.
Ликвидируют учебные заведения в Бричковском, Валковском и Верхоловском старостатах.
Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.
Какие заведения будут лицеями?
Лицеи, которые будут обеспечивать старшую школу, постепенно откажутся от набора в младшие классы. Среди них:
лицей № 1 имени Ивана Котляревского;
лицей № 2 "Подольский";
лицей № 3;
лицей № 10 имени Владимира Короленко;
лицей № 13 "Успех";
лицей № 14 "Здоровье";
лицей № 17 "Интеллект";
лицей № 26 "Шевченковский";
лицей № 32 "Европейский";
лицей № 33;
лицей № 38 имени Ивана Павловского.
Лицей №47 "Альтернатива" присоединят к лицею №2.
Часть учебно-воспитательных комплексов разделят: детсады станут отдельными учреждениями.
В большинстве школ уже прекратили набор в 10 – 11 классы с 2025 года.
Отдельные начальные школы выделили из заведений в Андрущанском и Ковалевском старостатах.
Что известно о реформе "Профильная"?
Со следующего года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года началось пилотирование. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.