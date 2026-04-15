В одном из облцентров сократят сеть старшей школы

В Полтаве намерены сократить сеть старшей школы. Большинство учебных заведений превратят в гимназии.

Лицеи при этом оставят только для 10 – 12 классов. Об этом Суспильному стало известно из проекта решения, опубликованного на официальном сайте Полтавского горсовета.

Что изменится в Полтаве?

Реформа предусматривает разграничение по классам. В гимназиях будут учиться ученики с 1 до 9 класса, а в лицеях – ученики с 10 до 12 класса.

В городе оставят 11 учебных заведений, в которых ученики смогут получать полное среднее образование (старшие классы).

Гимназиями станут школы №4, №5, №6, №9, №11, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №27, №28, №30, №34, №37, №16 (заведение дошкольного образования будет работать отдельно. Также лицеи №29, №31;

Изменения касаются заведений, которые понизят степень.

Также гимназиями станут сельские учебные заведения:

Абазовская ООШ;

Гожуловский УВК ;

Пальчиковский УВК;

Семьяновский УВК;

Супруновский УВК;

Тахтауловский УВК.

Ликвидируют учебные заведения в Бричковском, Валковском и Верхоловском старостатах.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Какие заведения будут лицеями?

Лицеи, которые будут обеспечивать старшую школу, постепенно откажутся от набора в младшие классы. Среди них:

лицей № 1 имени Ивана Котляревского;

лицей № 2 "Подольский";

лицей № 3;

лицей № 10 имени Владимира Короленко;

лицей № 13 "Успех";

лицей № 14 "Здоровье";

лицей № 17 "Интеллект";

лицей № 26 "Шевченковский";

лицей № 32 "Европейский";

лицей № 33;

лицей № 38 имени Ивана Павловского.

Лицей №47 "Альтернатива" присоединят к лицею №2.

Часть учебно-воспитательных комплексов разделят: детсады станут отдельными учреждениями.

В большинстве школ уже прекратили набор в 10 – 11 классы с 2025 года.

Отдельные начальные школы выделили из заведений в Андрущанском и Ковалевском старостатах.

