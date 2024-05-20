Ученики будут выбирать предметы, которые им интересны: как в Украине реформируют старшую школу

С 2027 года выпускники 9 классов НУШ первыми перейдут в профильную школу. Начнется период внедрения реформы профильного образования по двум направлениям: академическим и профессиональным.

Об этом рассказала народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа во время обсуждения реформы во Львове, передает Образование 24. Она акцентировала на необходимости индивидуализации обучения и предоставлении возможности ученикам влиять на то, что изучать, ведь это – основная цель реформы.

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Как в Украине будут реализовывать реформу старшей школы

Пипа рассказала, что на сегодня почти 70% учащихся учатся по гуманитарным профилям. А на рынке труда есть потребность в технических, естественных специальностях.

Нужно переориентировать образование, в соответствии с потребностями экономики государства. Ученики в старших классах профильной школы будут изучать меньшее количество общих предметов. И наоборот, тщательно заниматься дисциплинами, которые их интересуют и нужны для выбранной профессии,

– сообщила она.

И добавила, что академические лицеи станут ячейками с большим количеством учеников. Здесь будут работать по формам проектного обучения и новым программам.

Государство сможет обеспечить качественную материальную базу, профессиональных педагогов и содержательное наполнение больших заведений. Таким образом мы не будем распылять ресурсы, а направим их целевым образом и эффективно,

– добавила Пипа.

Она также отметила, что еще одним аргументом в пользу реформы является то, что действующий сейчас 11-летний срок обучения не соответствует стандартам и практике европейских государств.

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Реформа предусматривает уменьшение количества предметов

Народная избранница в комментарии журналистам уточнила, что такая профильная школа существует в Польше, Великобритании, США. Там старшеклассники могут выбрать специализацию. И акцентировала на основных изменениях, которые воплотят в жизнь в Украине в рамках вышеупомянутой реформы.

Ученики смогут изучать больше тех предметов, которые им интересны. С 17 – 20 предметов, которые сейчас изучают в старшей школе, должно быть около 12. Профильная школа также имеет амбициозную цель – подготовку к ВНО без репетиторов. Я не питаю иллюзий, что это произойдет быстро. Но на сегодня у нас 11 класса де-факто нет. Ведь те, кто идет в ЗВО, готовятся к ВНО и работают часто с репетиторами, за исключением нескольких школ в стране,

– рассказала нардеп.

Отметим, на днях во Львове состоялось общественное обсуждение реформы профильного среднего образования и особенностей ее внедрения во Львовской области. Мероприятие организовало Министерством образования и науки Украины в партнерстве со Швейцарско-украинским проектом DECIDE "Децентрализация для развития демократического образования" и при содействии Львовской ОВА.