Лисовой рассказал, какие главные изменения претерпит система высшего образования

Уже до конца весны Минобразования внесет на рассмотрение правительства постановление об эксперименте в пяти университетах Украины. В них в корне меняют подходы управления заведениями, в частности выборов ректоров.

Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой. А также сообщил о других изменениях и экспериментах ведомства.

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Какие изменения ожидают сферу высшего образования

Чиновник отметил, что МОН будет экспериментировать с полномочиями наблюдательных советов, возможностью наблюдательными советами выбирать ректора, с инструментами избрания самих наблюдательных советов на открытых конкурсах.

Очень важно включение в наблюдательный совет стейкхолдеров, собственно, представителей бизнеса, социальной сферы, местных общин. Университет должен стать центром для развития местной общины,

– сообщил министр.

Также он добавил, что вуз должен работать на своего ключевого бенефициара – на рынок труда, на те отрасли экономики, промышленности, общественные, которые нужны для развития государства. Поэтому именно эти люди должны входить в управление ЗВО, определять ректора как СЕО и дальше требовать от него результативности, устанавливать KPI и самим потом отчитываться на уровне государства.

Лисовой также отметил, что на сегодня в Украине есть посттоталитарная и постколониальная преемственность. Система образования, по его словам, была средой, которой вся тоталитарная машина Советского Союза уделяла огромное внимание. Там построили иерархическую модель, где любое критическое мышление, нелояльность к руководству искоренялась. Поэтому университеты до сих пор в определенной степени являются авторитарно ориентированными.

Чтобы это преодолеть, нам нужны критически мыслящие люди, которые не боятся выдвигать свои гипотезы, не оглядываются на авторитеты, не боятся творить, спорить и так далее. Наша задача – внедрить другую культуру в университетах,

– резюмировал министр.