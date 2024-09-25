Только почти каждый третий учитель хорошо понимает суть НУШ, и это на седьмом году реформы

На седьмом году реформы 10% директоров учебных заведений утверждают, что "плохо осведомлены" или "практически ничего не знают" о НУШ. Об этом свидетельствуют результаты опроса

Киевский международный институт социологии 23 сентября провел презентацию своего исследования "Содержание образования в старшей профильной школе", в присутствии Министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Исследование касалось ряда вопросов реформы НУШ. Данные аналиттки представил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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Поддерживают ли педагоги НУШ

Прежде всего следует понимать, настолько поддерживают реформу Новой украинской школы. Так, согласно данным, наибольшими сторонниками НУШ являются руководители органов управления образования. Среди них о поддержке реформы рассказали 94% опрошенных. Почти 90% руководителей общин, депутатов и директоров школ положительно относятся к внедрению НУШ.

Обратим внимание! А вот среди педагогов реформу поддерживают чуть меньше – 75%.

Поддержка идей НУШ/ Инфографика из презентации

Следующий вопрос: осведомленность о деталях реформы НУШ среди различных групп стейкхолдеров:

больше всего информированы депутаты и директора, среди них 48% очень хорошо понимают суть реформы;

44% руководителей ОУО также очень хорошо знакомы с деталями;

среди руководителей общин только 38% указали, что знают подробности реформы;

учителя имеют несколько более низкий уровень – только 29% хорошо понимают НУШ;

родители учеников 5–6-х классов показали самый низкий уровень – только 14% подробно ознакомлены с сутью реформы.

Среди показателей есть и такие респонденты, что понимают реформу частично.

Об осведомленности в реформе НУШ/ Инфографика из презентации

В ходе исследования выяснилось, что 10% руководителей ОУО (Органы управления в сфере образования), 19% директоров, а также 29% учителей считают, что НУШ не внедряется в достаточной степени или не реализуется вообще. По их мнению, основными причинами такой ситуации являются:

ненадлежащее внедрение реформы в 2023 году; вызовы, вызванные началом полномасштабного вторжения России, и усталость от войны; недостаточное методическое обеспечение; торможение реформы со стороны Министерства образования и науки; непонимание педагогами сути изменений и нежелание работать иначе; некачественные учебники; недостаточное / некачественное повышение квалификации учителей; слабая программа; неприятие реформы родителями.

Оценка реализации реформы НУШ/ Инфографика из презентации

Причины, почему реформа не реализуется должным образом НУШ/ Инфографика из презентации

Исследование учло и мнение родителей. Согласно исследованию, уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса отличается в зависимости от возрастной группы их детей. Среди тех, чьи дети учатся в старшей школе он выше:

29% респондентов полностью удовлетворены образовательным процессом;

41% – указали, что "скорее довольны";

23% – ответили "скорее нет";

7% – не удовлетворены вообще.

Показатели родителей учеников 5-6 классов отличаются:

32% считают образовательный процесс удовлетворительным;

47% респондентов отметили, что они скорее довольны;

17% – выразили определенное недовольство ("скорее нет");

4% – категорически не удовлетворены.

Уровень удовлетворенности образовательным процессом родителей/ Инфографика из презентации

Большинство родителей видят определенные пробелы в подготовке детей к высшему образованию и жизни за пределами школы. В частности:

только 28% родителей старшеклассников считают, что образовательная программа достаточно готовит их детей к поступлению и реальной жизни;

37% – опрошенных ответили "скорее да";

29% родителей не уверены в качестве подготовки ("скорее нет");

13% – считают, что знания, полученные в школе, вообще не обеспечивают надлежащей подготовки к поступлению и реальной жизни.

По данным аналитиков, больше всего родители учеников 5-6 классов НУШ довольны в учебном процессе их детей:

сотрудничеством школы с родителями – 52%; качеством знаний и навыков, которые получают их дети – 46%; положительным отношением детей к посещению школы – 45%; методами преподавания, которые применяют учителя – 45%; уважением к детям со стороны педагогов – 43%.

Чем (не) довольны родители учеников 5-6 классов/ Инфографика из презентации

В то же время, по мнению родителей, самыми большими проблемами сейчас являются:

перегрузка учеников уроками и домашним заданием – 21%; "донушевскими" методами преподавания учителей – 17%; теоретической ориентированностью обучения – 15%; низким качеством учебников – 15%; непонятной системой оценивания – 12%

Министр отметил, что реформирование проходит с трудностями, когда внедрялась реформа, не ожидали вызовов в виде Ковида и войны. Данные исследования, примутся во внимание в дальнейшем.