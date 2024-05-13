Еще успеваете: завершается дополнительный период регистрации на НМТ-2024

В Украине 10 мая стартовал дополнительный период регистрации на национальный мультитест в 2024 году. Те, кто не успел стать участником нынешнего НМТ во время основной сессии, имеет считанные дни, чтобы исправить ситуацию.

Дополнительный период регистрации продлится до 15 мая 2024 года. Кто еще может стать участником мультитеста и как это сделать, читайте дальше.

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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию УМТ

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии мультитеста еще могут:

абитуриенты, которые регистрировались в основной период регистрации, но получили отказ. До 15 мая они еще могут устранить недостатки и повторно прислать информацию и копии документов в региональный центр оценивания качества образования;

лица, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период и подтвердили это документально;

лица, которые находились в местах лишения свободы или следственных изоляторах по решению суда.

Если вы до 15 мая не учтете замечания УЦОКО, то не сможете принять участие в нынешнем УМТ.

Что нужно для регистрации

При регистрации для участия в дополнительных сессиях УМТ надо обязательно загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопиюо предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой вы не зарегистрировались во время основного периода регистрации.

Для регистрации в дополнительный период нужно:

создать личный кабинет с помощью специального сервиса на сайте УЦОКО; загрузить фотокопию или сканкопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии; прикрепить документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник или участница не смогли вовремя пройти регистрацию.

Обработку информации и соответствующих сканкопий / фотокопий документов, присланных потенциальными участниками в дополнительный период регистрации, региональный центр оценивания качества образования осуществляет в течение семи календарных дней со дня отправки информации на обработку.

Информацию о допуске / недопуске лица к участию в дополнительных сессиях УМТ отмечают в его персональном кабинете.