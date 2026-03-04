Можно ли зарегистрироваться на НМТ-2026 до основного периода
- Регистрация на УМТ-2026 будет возможна только в основной период с 5 марта по 2 апреля, через платформу УЦОКО с помощью сервиса Дія или вручную.
- Для регистрации необходимо создать персональный кабинет, указать регистрационные данные, загрузить сканкопии документов и отправить их для обработки в региональный центр оценивания качества образования.
Вскоре в Украине стартует основной период регистрации на национальный мультитест в 2026 году. Ученики смогут зарегистрироваться на тестирование до 2 апреля 2026 года, однако многих интересует, можно ли регистрироваться раньше основного периода.
По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, ученики смогут зарегистрироваться на НМТ-2026 в основной период, об этом она рассказала во время вебинара, посвященном подготовке к тестированию на канале УЦОКО. По ее словам, регистрация должна занимать 15 – 20 минут.
Можно ли зарегистрироваться на УМТ до 5 марта?
Татьяна Вакуленчук отметила, что регистрация на УМТ-2026 будет происходить исключительно в рамках основного периода, который будет длиться с 5 марта по 2 апреля. Для регистрации на УМТ выпускники должны создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО. Это можно сделать с помощью Дії или заполнив форму в регистрационном сервисе.
Как зарегистрироваться с помощью Дії?
Автоматически заполнить свои данные поможет Дія. Если выпускники создают персональный кабинет с помощью приложения, должны прислать копию цифрового паспорта. Документы после этого подтянутся автоматически. Нужно зайти на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ", ознакомиться с предложенным документами и нажать кнопку "Начать регистрацию". Затем выбираете опцию "Создать с помощью Дії", сканируете QR-код камерой смартфона и подтверждаете отправку копии паспорта Дія.Підписом.
После создания персонального кабинета выполните в нем следующие действия:
укажите регистрационные данные;
загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов, в частности:
справки с места учебы, которая подтверждает, что вы заканчиваете 11 класс в этом году или о полном общем среднем образовании, об образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста, о полученной степени в колледже, о полученной степени в вузе;
справки о языке обучения (для тех, кто хочет сдавать НМТ на языке нацменьшинства);
медицинского заключения о создании особых условий для сдачи тестирования, если нужно.
Отправьте внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования.
Как зарегистрироваться в персональном кабинете?
Если вы создаете персональный кабинет в специальном сервисе самостоятельно, должны указать личные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, данные паспорта, идентификационный код. Также надо указать, когда вы закончили школу – в этом году или в предыдущие годы.
Важно не забыть выбрать один из дополнительных предметов, который вы хотите сдавать четвертым на тестировании. Также – населенный пункт, где намерены проходить НМТ. Если вы хотите сдавать тестирование на языке нацменьшинств, надо указать язык.
Выпускники также должны загрузить копии документов. В частности, копию справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы. Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником УМТ невозможно.
Могут не допустить к тестированию: как успешно зарегистрироваться на УМТ-2026?
Основной период регистрации на УМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля 2026 года.
Можно регистрироваться с помощью Дии.
Также регистрироваться на тестирование можно самостоятельно в специальном сервисе.