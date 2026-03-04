За словами директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, учні матимуть змогу зареєструватися на НМТ-2026 у основний період, про це вона розповіла під час вебінару, присвяченому підготовці до тестування на каналі УЦОЯО. За її словами, реєстрація має займати 15 – 20 хвилин.

Дивіться також Випускники обов'язково повинні мати цей документ на реєстрацію на НМТ-2026

Чи можна зареєструватися на НМТ до 5 березня?

Тетяна Вакуленчук зазначила, що реєстрація на НМТ-2026 буде відбуватися виключно в межах основного періоду, який буде тривати з 5 березня до 2 квітня. Для реєстрації на НМТ випускники повинні створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити за допомогою Дії або заповнивши форму в реєстраційному сервісі.

Як зареєструватися за допомогою Дії?

Автоматично заповнити свої дані допоможе Дія. Якщо випускники створюють персональний кабінет за допомогою застосунку, мають надіслати копію цифрового паспорта. Документи після цього підтягнуться автоматично. Потрібно зайти на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ", ознайомитись із запропонованим документами та натиснути кнопку "Розпочати реєстрацію". Потім вибираєте опцію "Створити за допомогою Дії", скануєте QR-код камерою смартфона та підтверджуєте відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Після створення персонального кабінету виконайте в ньому такі дії:

зазначте реєстраційні дані;

завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, зокрема:

довідки з місця навчання, яка підтверджує, що ви закінчуєте 11 клас цьогоріч або про повну загальну середню освіту, про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, про здобутий ступінь у коледжі, про здобутий ступінь у виші;

довідки про мову навчання (для тих, хто хоче складати НМТ мовою нацменшини);

медичного висновку про створення особливих умов для складання тестування, якщо потрібно.

Надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як зареєструватися у ерсональному кабінеті?

Якщо ви створюєте персональний кабінет в спеціальному сервісі самостійно, маєте вказати особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, дані паспорта, ідентифікаційний код. Також треба вказати, коли ви закінчили школу – цьогоріч чи у попередні роки.

Важливо не забути вибрати один із додаткових предметів, який ви хочете складати четвертим на тестуванні. Також – населений пункт, де маєте намір проходити НМТ. Якщо ви хочете складати тестування мовою нацменшин, треба вказати мову.

Випускники також мають завантажити копії документів. Зокрема, копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.

Можуть не допустити до тестування: як успішно зареєструватися на НМТ-2026?