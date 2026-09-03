Обнародован рейтинг школ Украины за 2026 год по итогам НМТ
Ресурс Освіта.ua составил рейтинг школ Украины по итогам национального мультитеста 2026 года. В него также вошли колледжи и вузы, в которых осуществляется обучение по программам профессионального младшего бакалавриата с одновременным получением полного общего среднего образования.
Об этом сообщает Osvita.ua. Для составления рейтинга учебных заведений были использованы результаты НМТ, полученные выпускниками школ в этом году.
Какие школы стали лучшими в этом году
НМТ включал четыре предметных блока: украинский язык, математика, история Украины, предмет на выбор.
Отметим, что ученики ряда школ из-за военных действий продолжают обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это могло повлиять на место конкретного учебного заведения в рейтинге учебных заведений региона и на место конкретной области в рейтинге областей.
Учитывая указанные особенности, принятие управленческих решений на основании результатов учащихся конкретной школы или конкретного региона в общем рейтинге нецелесообразно.
Учебные заведения Украины в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.
Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.
Десять лучших школ в рейтинге:
|
Название учебного заведения
|
Регион
|
Место
|
Рейт. балл
|
Балл ВНО
|
Учащихся / тестов
|
Сдали (%)
|
Львовская гимназия "Евшан"
|
г. Львов
|
1
|
149,4
|
175
|
45/180
|
99
|
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
г. Львов
|
2
|
148,9
|
172,8
|
146/580
|
100
|
Естественно-научный лицей № 145 Печерского района г. Киева
|
г. Киев
|
3
|
148,4
|
173,4
|
73/276
|
100
|
Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника"
|
г. Львов
|
4
|
147,8
|
172,3
|
98/392
|
100
|
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|
г. Киев
|
5
|
147,7
|
172,5
|
78/308
|
100
|
Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета
|
г. Ивано-Франковск
|
6
|
147
|
171,8
|
68/272
|
100
|
Русановский лицей Днепровского района г. Киева
|
г. Киев
|
7
|
146,5
|
171,5
|
50/192
|
100
|
ООО "Киевский лицей "Кискул"
|
г. Киев
|
8
|
146,2
|
171,9
|
6/24
|
100
|
Частная общеобразовательная школа II-III ступеней "Лицей "Экология и культура"
|
г. Киев
|
9
|
146,1
|
171,7
|
9/32
|
100
|
ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ОПТИМА"
|
г. Киев
|
10
|
146
|
146
|
1945/7412
|
99
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