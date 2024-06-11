11 украинских вузов вошли в популярный рейтинг QS World University Rankings
Источник:QS World University Rankings
11 ЗВО Украины попали в перечень лучших университетов мира по версии QS World University Rankings 2025 года. Он является одним из самых влиятельных в мире.
Также – источником данных об успешности университетов. Кто попал в рейтинг, читайте дальше.
Смотрите также Когда абитуриенты должны подать документы в вузы
Какие вузы попали в рейтинг QS World University Rankings
Лучшим украинским вузом, согласно данным рейтинга, стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Университет вошел в 701 – 710 позиций мирового рейтинга.
"Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина (741 – 750).
Третье место национального подрейтинга досталось Национальному техническому университету "Киевский политехнический институт имени Сикорского" (801 – 850 место мирового рейтинга).
Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Сумской государственный университет делят четвертую-седьмую позиции. Они имеют одинаковые показатели в мировом рейтинге (1001 – 1200).
Восьмую-десятую ступеньки национального подрейтинга делят Львовский национальный университет имени Франко, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Одесский национальный университет имени Мечникова (1201 – 1400).
На одиннадцатой позиции расположился Национальный университет биоресурсов и природопользования (1401+).Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
В общем все украинские вузы немного подвинулись вниз в общем мировом уровне, если сравнить с прошлогодними показателями.
Смотрите также Поступающим в отдельные вузы Украины повысят конкурсный балл
Какие вузы стали лучшими в мире
Лучшим университетом планеты в очередной раз признали Массачусетский технологический институт из США.
Имперский колледж Лондона получил вторую позицию, а Оксфордский университет – третью.
- Ранее мы информировали о том, что должны знать нынешние участники НМТ о тестировании. Все детали читайте по ссылке.