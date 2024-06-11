Також – джерелом даних про успішність університетів. Хто потрапив до рейтингу, читайте далі.
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Які виші потрапили до рейтингу QS World University Rankings
Найкращим українським вишем, відповідно до даних рейтингу, став Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Університет увійшов до 701 – 710 позицій світового рейтингу.
"Срібло" здобув Харківський національний університет імені Каразіна (741 – 750).
Третє місце національного підрейтингу дісталося Національному технічному університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" (801 – 850 місце світового рейтингу).
Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Сумський державний університет ділять четверту-сьому позиції. Вони мають однакові показники у світовому рейтингу (1001 – 1200).
Восьму-десяту сходинки національного підрейтингу ділять Львівський національний університет імені Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки та Одеський національний університет імені Мечникова (1201 – 1400).
На одинадцятій позиції розташувався Національний університет біоресурсів і природокористування (1401+).
Загалом усі українські виші трохи посунулись униз у загальному світовому рівні, якщо порівняти з торішніми показниками.
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Які виші стали найкращими у світі
Найкращим університетом планети вкотре визнали Массачусетський технологічний інститут зі США.
Імперський коледж Лондона отримав другу позицію, а Оксфордський університет – третю.
- Раніше ми інформували про те, що мають знати цьогорічні учасники НМТ про тестування. Усі деталі читайте за посиланням.