Также – источником данных об успешности университетов. Кто попал в рейтинг, читайте дальше.

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Какие вузы попали в рейтинг QS World University Rankings

Лучшим украинским вузом, согласно данным рейтинга, стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Университет вошел в 701 – 710 позиций мирового рейтинга.

"Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина (741 – 750).

Третье место национального подрейтинга досталось Национальному техническому университету "Киевский политехнический институт имени Сикорского" (801 – 850 место мирового рейтинга).

Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Сумской государственный университет делят четвертую-седьмую позиции. Они имеют одинаковые показатели в мировом рейтинге (1001 – 1200).

Восьмую-десятую ступеньки национального подрейтинга делят Львовский национальный университет имени Франко, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Одесский национальный университет имени Мечникова (1201 – 1400).

На одиннадцатой позиции расположился Национальный университет биоресурсов и природопользования (1401+).

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В общем все украинские вузы немного подвинулись вниз в общем мировом уровне, если сравнить с прошлогодними показателями.

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Какие вузы стали лучшими в мире

Лучшим университетом планеты в очередной раз признали Массачусетский технологический институт из США.

Имперский колледж Лондона получил вторую позицию, а Оксфордский университет – третью.